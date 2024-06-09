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Resmen Oyun Şöleni: Xbox Games Showcase 2024'te Tanıtılan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar

Xbox Games Showcase 2024'te duyurulan tüm oyunlar ve paylaşılan fragmanlar!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiricilerinin bir araya gelerek en yeni oyunlarını vitrine çıkardığı Xbox Games Showcase bugün resmen düzenlendi. Etkinlik başından sonuna kadar birçok önemli tanıtıma ev sahipliği yaparken, bunların arasında en çok öne çıkan duyuru doğal olarak Call of Duty: Black Ops 6 oldu. 

Activision'un uzun süredir beklenen FPS oyunu etkinlik esnasında ön siparişe açılırken, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi gibi önemli bilgiler de oyunseverlerle paylaşıldı. Peki Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulan diğer oyunlar hangileri? İşte etkinliğin özeti.

Call of Duty Black Ops 6

 

DOOM: The Dark Ages

 

State of Decay 3

 

Dragon Age: The Veilguard

 

Starfield: Shattered Space 

 

Fallout 76: Skyline Valley

 

Clair Obscur: Expedition 33

 

 

 

South of Midnight

 

World of Warcraft: The War Within

 

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

 

Sea of Thieves Sezon 13

 

Flintlock: The Siege of Dawn

 

Age of Mythology: Retold

 

Perfect Dark

 

Diablo IV: Vessel of Hatred

 

Fable

 

FragPunk

 

Winter Burrow

 

Mixtape

 

Microsoft Flight Simulator 2024

 

The Elder Scrolls Online: Gold Road

 

Life is Strange: Double Exposure

 

Mecha BREAK

 

Indiana Jones and the Great Circle

 

WUCHANG: Fallen Feathers

 

Avowed

 

Atomfall

 

Assassin's Creed Shadows

 

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

 

Gears of War: E-Day

 

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