Resmen Oyun Şöleni: Xbox Games Showcase 2024'te Tanıtılan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar

Dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiricilerinin bir araya gelerek en yeni oyunlarını vitrine çıkardığı Xbox Games Showcase bugün resmen düzenlendi. Etkinlik başından sonuna kadar birçok önemli tanıtıma ev sahipliği yaparken, bunların arasında en çok öne çıkan duyuru doğal olarak Call of Duty: Black Ops 6 oldu.

Activision'un uzun süredir beklenen FPS oyunu etkinlik esnasında ön siparişe açılırken, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi gibi önemli bilgiler de oyunseverlerle paylaşıldı. Peki Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulan diğer oyunlar hangileri? İşte etkinliğin özeti.

Call of Duty Black Ops 6

DOOM: The Dark Ages

State of Decay 3

Dragon Age: The Veilguard

Starfield: Shattered Space

Fallout 76: Skyline Valley

Clair Obscur: Expedition 33

South of Midnight

World of Warcraft: The War Within

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Sea of Thieves Sezon 13

Flintlock: The Siege of Dawn

Age of Mythology: Retold

Perfect Dark

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fable

FragPunk

Winter Burrow

Mixtape

Microsoft Flight Simulator 2024

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Life is Strange: Double Exposure

Mecha BREAK

Indiana Jones and the Great Circle

WUCHANG: Fallen Feathers

Avowed

Atomfall

Assassin's Creed Shadows

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Gears of War: E-Day