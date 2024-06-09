Resmen Oyun Şöleni: Xbox Games Showcase 2024'te Tanıtılan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar
Xbox Games Showcase 2024'te duyurulan tüm oyunlar ve paylaşılan fragmanlar!
Dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiricilerinin bir araya gelerek en yeni oyunlarını vitrine çıkardığı Xbox Games Showcase bugün resmen düzenlendi. Etkinlik başından sonuna kadar birçok önemli tanıtıma ev sahipliği yaparken, bunların arasında en çok öne çıkan duyuru doğal olarak Call of Duty: Black Ops 6 oldu.
Activision'un uzun süredir beklenen FPS oyunu etkinlik esnasında ön siparişe açılırken, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi gibi önemli bilgiler de oyunseverlerle paylaşıldı. Peki Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulan diğer oyunlar hangileri? İşte etkinliğin özeti.
Call of Duty Black Ops 6
DOOM: The Dark Ages
State of Decay 3
Dragon Age: The Veilguard
Starfield: Shattered Space
Fallout 76: Skyline Valley
Clair Obscur: Expedition 33
South of Midnight
World of Warcraft: The War Within
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Sea of Thieves Sezon 13
Flintlock: The Siege of Dawn
Age of Mythology: Retold
Perfect Dark
Diablo IV: Vessel of Hatred
Fable
FragPunk
Winter Burrow
Mixtape
Microsoft Flight Simulator 2024
The Elder Scrolls Online: Gold Road
Life is Strange: Double Exposure
Mecha BREAK
Indiana Jones and the Great Circle
WUCHANG: Fallen Feathers
Avowed
Atomfall
Assassin's Creed Shadows
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Gears of War: E-Day
Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları
Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun favori oyun serilerinden birisidir. Bu yazımızda Call of Duty serisini yakından inceliyoruz.
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