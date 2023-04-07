Xbox Series X|S'lerde Emülatör Kullanım Devri Sona Eriyor

Geçtiğimiz günlerde birçok Xbox Series X|S konsolu kullanıcısı, konsol varsayılan modundayken klasik oyun emülatörlerinin artık çalışmadığını görünce şaşırdı. Microsoft bu ani değişikliğin arkasındaki nedeni açıklamadığı için bu durum kullanıcılar arasında büyük bir tepkiye ve endişeye neden oldu ancak bir Xbox destek ekibi üyesinin, kararın Nintendo ile yaşanan yasal sorunlar nedeniyle alındığını belirttiği bildirildi.

Emülatörlerin kendisi yasadışı olmasa da hâlâ telif hakkı koruması altında olan konsollardaki oyunları izinsiz oynamak için kullanılabiliyor ve bu da Nintendo ve bağlı kuruluşları ile sorun yaratabiliyor.

Emülatörlerin Kullanımı İçin Microsoft'a Yasal İzinler Gerekiyor

Ek olarak emülatörler normal uygulama kullanımının ötesinde izinler gerektiriyor ve bu da bir güvenlik riski oluşturabiliyor. Bu nedenlerle Microsoft, Xbox mağaza cephesinde emülatörleri yasaklama kararı aldı.

Bu yasağa rağmen Microsoft, Xbox'ta emülatörlere güvenli ve yasal olarak izin vermenin yollarını araştırıyor. Tüm telif hakkı yasalarına ve güvenlik protokollerine uyulmasını sağlarken, yazılımlarını platforma getirmek için yasal emülatör geliştiricileriyle görüşüyorlar.

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