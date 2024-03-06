Xbox, Fallout Temalı Yeni Kontrolcüsünü Tanıttı: Fiyatı da Açıklandı!

Nisan ayında Fallout dizisinin prömiyeri yapılacak ve Prime Video etiketiyle izleyiciler diziyi izlemeye başlayacak. Dizi başlamadan önce de Xbox ve Bethesda güçlerini birleştirerek yeni ve özelleştirebilir bir kontrolcü tasarladı.

Xbox, birkaç senedir kullanıcılarına kendi oyun kumandalarını, kontrolcülerini tasarlama imkanı tanıyor. Böylece kendi üretimlerini göndermeleri için biraz fazla ödeme yapmaları gerekse de oyunseverler kendi kontrol cihazlarını tasarlamaktan büyük keyif alıyor.

Fallout Tasarımlı Xbox Kontrolcüsü Geliyor

En son Sünger Bob tasarımlı Xbox Series X dikkat çekerken, şimdi de Fallout oyununun tasarımını alan Xbox kontrolcüleri ilgi odağı oldu. Kullanıcılar, kontrol cihazlarının rengi, düğme görünümü, tetikleyicileri ve malzemeleri değiştirerek tasarladıkları cihazların tutma yerlerine kadar özelleştirme yapabiliyor.

5 Mart'ta Xbox'ın resmi sitesinde özel Xbox oyun kumandası mağazasındaki yeni tasarım seçeneğinin artık yayında olduğu duyuruldu. Bethesta'nın popüler RPG serisi Fallout'tan ilham alınarak tasarlanan yeni kontrolcünün fiyatı 84.98 dolardan başlıyor.