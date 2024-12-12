Xbox Free Play Days'de Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar: EA Sports FC 25, Call of Duty: Black Ops 6 ve Dahası...
Xbox, 2024'ün son Free Play Days etkinliği kapsamında sevilen birçok oyunu kullanıma açmaya hazırlanıyor.
Call of Duty: Black Ops 6 (Multiplayer/Zombies), WWE 2K24, Dragon Ball: The Breakers ve daha fazlası... Xbox Free Play Days etkinliği son demini yaşarken kesenin ağzı açılmış. İşte detaylar...
Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak Oyunlar
EA Sports FC 25 ve Madden NFL 25
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Tarih: 12 Aralık 12:00 AM Pacific - 15 Aralık 11:59 PM Pacific
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Platform: Xbox Game Pass Ultimate, Standard ve Core aboneleri için ücretsiz.
Call of Duty: Black Ops 6 (Sadece Multiplayer ve Zombies Modları)
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Tarih: 13 Aralık 10:00 AM Pacific - 20 Aralık 10:00 AM Pacific
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Platform: Tüm Xbox üyeleri için ücretsiz (Game Pass gerekmiyor).
WWE 2K24 ve Dragon Ball: The Breakers
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Tarih: 12 Aralık 12:00 AM Pacific - 15 Aralık 11:59 PM Pacific
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Platform: Xbox Game Pass Ultimate, Standard ve Core aboneleri için ücretsiz.
Brothers: A Tale of Two Sons Remake
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Tarih: 12 Aralık - 15 Aralık aralığında sınırlı bir saatlik deneme.
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Platform: Tüm Xbox üyeleri için ücretsiz (Game Pass gerekmiyor)
Xbox'ta Haftanın Öne Çıkan Oyunları
Ücretsiz sunulan oyunların yanı sıra bazı oyunlarda indirim kampanyaları bulunuyor. Liste şöyle:
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EA Sports FC 25
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Fiyat: $69.99 yerine $34.99
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Madden NFL 25
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Fiyat: $69.99 yerine $34.99
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WWE 2K24
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Fiyat: $59.99
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Dragon Ball: The Breakers
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Fiyat: $19.99 yerine $2.99
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Call of Duty: Black Ops 6
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Fiyat: $69.99 yerine $62.99
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Brothers: A Tale of Two Sons Remake
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Fiyat: $19.99
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