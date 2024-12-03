Amazon Prime Gaming Aralık 2024 Ücretsiz Oyunlar Listesi Açıklandı
Amazon Prime müşterilerine özel ücretsiz sunulan oyunlar, Aralık ayı için güncellendi.
Her ay olduğu gibi Aralık ayında da Amazon Prime müşterilerine özel oyunlar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. STAR WARS™: Bounty Hunter, Overcooked! 2, DREDGE gibi oyunların da yer aldığı listede geniş bir ürün yelpazesi var.
Yılın son ayına özel fırsatlar ücretsiz oyunlarla da sınırlı değil. Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarını kaçıranlar için hala fırsatlar devam ediyor. Buna göre, Electronic Arts oyunlarında %50, Square Enix oyunlarında %40 ve Turtle Beach ürünlerinde %25’e varan indirimler tanımlandı.
Amazon Prime Aralık 2024 Ücretsiz Oyunlar
Prime Gaming Aralık ayı ücretsiz oyunları listesi:
- Tomb Raider: Underworld
- Call of Juarez: Gunslinger
- Overcooked! 2
- STAR WARS™: Bounty Hunter™
- DREDGE
- Quake II
- Hero’s Hour
- Disney•Pixar WALL-E
- Predator: Hunting Grounds
Amazon Luna sayesinde ek bir cihaz gerekmeden, mevcut cihazlarınız üzerinden oyun oynamanız da mümkün. Bu bulut oyun platformunda da ücretsiz oyunlar yer alıyor:
- Death Stranding Director’s Cut
- The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition
- Fallout 3: Game of the Year Edition
- Fortnite
- LEGO® Fortnite