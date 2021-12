Sony'den Xbox Game Pass Alternatifi Geliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Xbox Game Pass alternatifi üzerinde çalışıyor. Spartacus olarak isimlendirilen abonelik hizmeti üç paketten oluşacak. Peki, Game Pass benzeri hizmet ne zaman piyasaya sürülecek? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Xbox Game Pass Alternatifi Spartacus Neler Sunacak?

Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Game Pass benzeri bir abonelik sistemini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yayımlanan rapor ayrıca hizmetin neler sunacağına ve çıkış tarihine ilişkin bazı bilgileri ortaya çıkardı.

Spartacus olarak isimlendirilen yeni abonelik hizmeti üç katmandan oluşacak. İlk paket, çevrim içi oyunlar için gerekli olan ve her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan PlayStation Plus ile aynı avantajları sunacak.

İkinci paket, Game Pass gibi oyun kütüphanesi olacak. Oyuncular, aboneliklerini devam ettirdikleri sürece kütüphanede yer alan tüm video oyunlarına ek ücret ödemeden erişebilecek. Üçüncü paket ise PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarını içeren daha büyük bir oyun kütüphanesine erişimin yanı sıra birçok avantaj sunacak.

PlayStation sahiplerinin geriye dönük uyumluluk konusundaki yoğun isteği göz önünde bulundurulduğunda Spartacus'un içerik kütüphanesine eski oyunların eklenecek olması doğru bir adım olabilir. Söz konusu abonelik sistemi kapsamında sunulacak üç paketin fiyatlarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Aktarılan bilgilere göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Spartacus isimli yeni abonelik hizmetini 2022 yılının sonbahar mevsiminde piyasaya sürecek. Şirketin mevcut iki abonelik servisi PlayStation Plus ve PlayStation Now birleştirilecek. PlayStation Now markasının aşamalı olarak kaldırılacağı ileri sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un Xbox Game Pass isimli oyun abonelik hizmeti dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe erişti. Öyle ki, servis 2021 yılının ocak ayı itibarıyla 18 milyondan fazla aboneye sahip oldu.

Xbox Game Pass, geniş bir yelpazeye sahip olan oyun kütüphanesine erişimin yanı sıra Forza Horizon 5 ve Halo Infinite gibi büyük bütçeli Xbox oyunlarına erişim sunuyor. Bethesda tarafından geliştirilmekte olan Starfield da Game Pass'in içerik kütüphanesine eklenecek.

Xbox Game Pass alternatifi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sony'nin üzerinde çalıştığı abonelik servisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.