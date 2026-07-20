Ücretsiz Oyunlara Bakış Açınızı Değiştirecek 5 Bedava Oyun Yayınlandı

Steam, özellikle PC oyuncularının vazgeçilmezi. Bunun başlıca sebebi, son derece kaliteli yüksek bütçeli oyunlar da dahil olmak üzere çok geniş bir içerik kütüphanesine sahip olması. Tabii, bir diğer neden de ücretsiz oyunlar bakımından muazzam miktarda seçenek sunması.

Oyuncuların büyük bir kısmı normalde ücretsiz oyunların ücretli olanlara göre daha az kaliteli olduğunu düşünür. Grafik kalitesinden oynanış mekaniklerine kadar birçok noktada yetersiz bulur. Ama yakın zamanda eklenen birbirinden ilgi çekici ücretsiz oyunlar, bunun aslında pek de sanıldığı gibi olmadığını gösterdi.

Steam'de Hangi Ücretsiz Oyunlar Yayınlandı?

Awakeness: Yalda Night

The Suitcase Agents

Strikers Club

The Lure

The Stoneville Incident

Awakeness: Yalda Night Nasıl Bir Oyun?

Awakeness: Yalda Night, sonu gelmeyen koridorlar, birbirinin aynısı odalar ve dahasıyla dolu bir ev benzeri yerde geçiyor. Oyun sizi hiçbir şekilde yönlendirmiyor. Kendi başınıza buradan kaçmanın yolunu bulmanız gerekiyor. Kurtulmanın tek yolu ise bu yerin kurallarını iyi anlamaktan geçiyor.

The Suitcase Agents Nasıl Bir Oyun?

TPS oyunları arasında yer alan The Suitcase Agents, kendi oynayış tarzınıza sahip ajanı seçerek ilerlediğiniz bir oyun. Temelinde ise bir çanta var. Onu gelen mermilerden korunmak için kullanabiliyor, düşmanların üzerine atıp onları uçurabiliyor, üzerine çıkarak hızlıca gidebiliyor, onunla hızlıca dönerek çevredeki düşmanları anında etkisiz hâle getirebiliyorsunuz.

Strikers Club Nasıl Bir Oyun?

Futbol oyunları arasında yer alan Strikers Club'da gerçek futbol kurallarına bağlı kalınıyor. Saha içinde seçtiğiniz bir pozisyonda tek bir oyuncuyu kontrol ederek mücadele veriyorsunuz. Pas atabiliyor, şut çekebiliyor, topu sürebiliyor ve doğru zamanlama ile rakip takımın sahadan mağlup ayrılmasını sağlayabiliyorsunuz.

The Lure Nasıl Bir Oyun?

The Lure'da ortağını bulmaya çalışan bir dedektifi yönetiyoruz. Tek oyunculu bir yapım. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Ortağımızı bulmak için onun dairesine gidiyoruz. Ne var ki burada sıradan bir evden çok uzak bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Amacınız, sizi bir sonsuz döngünün içine sürükleyen bu yerden kurtulmak ve bunu yaparken de ortağınıza ne olduğunu bulmak.

The Stoneville Incident Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında konumlanan The Stoneville Incident, 16 yaşında İspanyollu bir bağımsız geliştirici tarafından tasarlanıp yayınlanan bir oyun. Projenin arkasındaki fikir tamamen kendi gördüğü bir kâbusa dayanıyor. Psikolojik gerilim sevenlerin yoğun ilgi göstermesi muhtemel bu oyunda bir eve taşınıyorsunuz. Burada yaşanan anormal ve ürkütücü olayları elinizdeki kamerayla kayıt altına alıyorsunuz.

En önemli amacınız ise buradan sağ salim kurtulmak. Oyunun hikâyesi epey kısa bir süre içinde tamamlanabiliyor. Evi ve çevreyi dilediğiniz gibi gezebiliyor, çevredeki detayları inceleyebiliyorsunuz. Bu keşif sırasında ise ipuçlarını toplayarak ne olduğunu çözmeniz gerekiyor.

Editörün Yorumu

Listede yer alan bütün oyunları denedim. Yakınlarda yayınlanan bu 5 oyunun da kendi türünde oldukça kaliteli yapımlar olduğunu düşünüyorum. Bu tür yapımlara ücretsiz olduğu için pek şans tanınmaz ama söz konusu oyunların bu algının kırılmasında kritik rol oynayacağı kanaatindeyim.