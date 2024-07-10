Xbox Game Pass’e Gelecek İlk Call of Duty Oyunu Belli Oldu!

Microsoft’ın COD serisini Game Pass’e getirme planı nihayet gerçek oluyor. Ortaya çıkan güçlü bir iddiaya göre Microsoft, Call of Duty: Modern Warfare 3‘ü bu ay içinde abonelik hizmetinin kütüphanesine ekleyecek.

Xbox Game Pass'e İlk Call of Duty Oyunu Geliyor

Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından başlayan bekleyiş nihayet son buldu. Buna göre Modern Warfare 3, Game Pass’e eklenen ilk Call of Duty oyunu olma özelliğini taşıyacak.

Ayrıca, bu heyecan verici haberin yanında, Game Pass ile ilgili bazı önemli gelişmeler de var. Microsoft, platformun fiyatında ve abonelik yapısında değişikliğe gidiyor. 10 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de Xbox Game Pass Ultimate aylık 209 TL'den 309 TL'ye yükselecek. Bu da %50'lik bir artış anlamına geliyor.

PC Game Pass abonelikleri ise aylık 159 TL'den 209 TL'ye çıkacak. Bunlara ek olarak da önceki hafta, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy de dahil olmak üzere eski Activision oyunlarının bu ayın sonlarında abonelik hizmetine gelmeye başlanacağı iddia edilmişti.

Tabii ki, yine de önce resmi bir açıklama yapılması gerekecek. Bütün söylentiler için de şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.. Fakat ay sonunun işaret edildiğini düşünürsek, çok yakında net bir açıklama gelecek gibi görünüyor.