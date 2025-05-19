Xbox Game Pass'te 5 Oyun Yolcu! Gitmeden Önce Oynayın
Xbox Game Pass kütüphanesinden 31 Mayıs'ta ayrılacak oyunlar belli oldu. Bu ay da her ay olduğu gibi tam 5 oyun Xbox kütüphanesinden ayrılacak.
Xbox Game Pass, her ay oyun kütüphanesini güncellerken eski oyunlara da veda ediyor. Platform bu kez 5 oyunu listeden çıkaracağını duyurdu. 31 Mayıs itibarıyla bu yapımlara erişim mümkün olmayacak. Gidenler arasında farklı türlerde dikkat çekici oyunlar yer alıyor.
Üstelik bu oyunlar hoşunuza gittiyse şu an %20'lik bir indirimle de satın alma şansınız var. 30 Mayıs'a kadar geçerli olan bu kampayadan yararlanmak için elinizi çabuk tutmanız gerekecek.
Xbox Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar — 31 Mayıs
Bu oyunlardan birine başlayıp yarım bıraktıysanız, bitirmeniz için önünüzde yalnızca birkaç gün kaldı:
- Slayers X: Terminal Afterthought: Vengeance of the Slayer
- Humanity
- Firework
- Remnant 2
- Cassette Beasts
Bu Ay Xbox'ta Oyun Şöleni Vardı
Ayın 7'si itibariyle Xbox Game Pass'e pek çok yeni oyun eklendi. Bunlardan bazıları DOOM: The Dark Ages gibi oyuncuların heyecanla beklediği oyunlardı. Üstelik çıktığı ilk gün Xbox Game Pass üyeleri tarafından oynanabilir konumdaydı.
Onun yanı sıra Dragon Ball Xenoverse 2, Metal Slug Tactics, Warhammer: Vermintide 2 ve Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed da listede yer aldı.
Geliyor Gelmek Olan Zamlar... Xbox Game Pass Üyelik Sistemi Değişti
Microsoft, Xbox Game Pass abonelik çevrim sisteminde bir değişikliğe gitti. Eskiden 2 yıl Core alan, 2 yıl Ultimate'a geçebiliyordu. Artık aynı sistem yok.