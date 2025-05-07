Game Pass'e Eklenecek ve Çıkarılacak Oyunlar Belli Oldu

Xbox Game Pass kullanıcıları için Mayıs ayı tam anlamıyla bir oyun şöleni gibi başladı. Oblivion Remastered ile Cyrodiil'de geçen nostalji dolu saatlerin ardından şimdi de sırada bir yığın yeni oyun, güncelleme ve içerik var. Üstelik DOOM: The Dark Ages gibi merakla beklenen bazı oyunlar ilk günden kütüphaneye dahil olacak.

Bugünden itibaren erişime açılan ve açılacak olan oyunlar listesi:

Dredge (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Dragon Ball Xenoverse 2 (7 Mayıs – Cloud, Konsol, PC)

Dungeons of Hinterberg (7 Mayıs – Konsol)

Flintlock: The Siege of Dawn (7 Mayıs – Xbox Series X|S)

Metal Slug Tactics (7 Mayıs – Konsol)

Revenge of the Savage Planet (8 Mayıs – Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (8 Mayıs – Cloud, Konsol, PC)

Warhammer: Vermintide 2 (13 Mayıs – Cloud, Konsol)

DOOM: The Dark Ages (15 Mayıs – Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Kulebra and the Souls of Limbo (16 Mayıs – Cloud, Konsol, PC)

Firefighting Simulator: The Squad (20 Mayıs – Cloud, Konsol, PC)

Police Simulator: Patrol Officers (20 Mayıs – Cloud, Konsol, PC)

Xbox Game Pass Eklenecek DLC'ler — Mayıs Ayı

Bu ay Game Pass'e 3 ayrı oyundan eklenti paketleri (DLC) eklenecek. Diablo IV, Overwatch 2 ve Sea of Thieves için eklenecek bu paketler sayesinde ilk oyunda; Belial's Return paketi kapsamında yeni düşmanlar, yeni ganimetler ve karanlık bir mücadele eklenecek. Overwatch 2 için Sezon 16, Stadium gibi yepyeni modlar ve yeni kahraman Freja ile sahne sizlerin olacak.

Son olarak Sea of Thieves için Festival of Fishing eklentisi gelecek. 12 Mayıs tarihine kadar balık tutarak ödül kazanabileceksiniz.

15 Mayıs'ta Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar

Bu oyunlara elveda demeden önce son bir şans vermek için 15 Mayıs 2025'e kadar süreniz var: