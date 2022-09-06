Xbox Game Pass Eylül Ayı Oyunları Belli Oldu

Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Eylül ayında eklenecek oyunlar ortaya çıktı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Eylül ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Cloud, Konsol ve PC)

Opus Magnum (PC)

Train Sim World 3 (Konsol ve PC)

Eylül Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 Eylül

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Konsol ve PC) – 13 Eylül

You Suck at Parking (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Eylül

Despot’s Game (Konsol ve PC) – 15 Eylül

Metal: Hellsinger (Konsol ve PC) – 15 Eylül

15 Eylül'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar