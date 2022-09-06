Xbox Game Pass Eylül Ayı Oyunları Belli Oldu
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Eylül ayında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Eylül ayında eklenecek oyunlar ortaya çıktı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Eylül ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Cloud, Konsol ve PC)
- Opus Magnum (PC)
- Train Sim World 3 (Konsol ve PC)
Eylül Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 Eylül
- DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Konsol ve PC) – 13 Eylül
- You Suck at Parking (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Eylül
- Despot’s Game (Konsol ve PC) – 15 Eylül
- Metal: Hellsinger (Konsol ve PC) – 15 Eylül
15 Eylül'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- A Plague Tale: Innocence (Cloud, Konsol ve PC)
- Aragami 2 (Cloud, Konsol ve PC)
- Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Konsol ve PC)
- Craftopia (Cloud, Konsol ve PC)
- Final Fantasy XIII (Cloud, Konsol ve PC)
- Flynn: Son of Crimson (Cloud, Konsol ve PC)
- I Am Fish (Cloud, Konsol ve PC)
- Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Konsol ve PC)
- Mighty Goose (Cloud, Konsol ve PC)
- SkateBird (Cloud, Konsol ve PC)
- The Artful Escape (Cloud, Konsol ve PC)
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