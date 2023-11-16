Xbox Game Pass PC Fiyatında Şok İndirim!

Oyun dünyasında ardı ardına gelen zam haberlerinin ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Xbox Game Pass PC fiyatında çok büyük bir indirime gidildi. 1 aylık üyelik için geçerli olan indirimin ne zamana kadar geçerli olacağı bilinmiyor.

159,00 TL’den 5,90 TL'ye Düştü!

Xbox Game Pass PC fiyatında inanılmaz bir düşüş oldu. Neredeyse yüzde yüze varan indirimde Xbox Game Pass PC fiyatı 159,00 TL’den 5,90 TL'ye düştü.

Her ay bedava yayınlanan oyunlarla zamlardan kaçmaya çalışan oyuncular için bu indirim çok büyük bir fırsat oldu.

1 aylık üyelik için geçerli olan indirim sayesinde yüzlerce kaliteli oyuna ve EA Play üyeliğine erişim sağlanıyor. Dileyen oyuncular Microsoft Store'da indirime giren Xbox Game Pass bilgisayar aboneliğine buradan ulaşabilirler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.