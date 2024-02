Xbox'ın Geleceğinin Açıklanacağı Etkinlikle İlgili Tarih Verildi!

Xbox'a özel oyunların PS5 ve Nintendo Switch'e geleceğine dair haftalar süren söylentilerin ardından Microsoft, Xbox'ın geleceğine ilişkin vizyonunu bu hafta içinde bir etkinlikte tartışmayı planlıyor.

Xbox'ın resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Microsoft'un Xbox'ın geleceğini etkileyecek kararları açıklayacağı etkinliği 15 Şubat Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'da gerçekleşecek.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.



Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx