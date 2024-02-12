Xbox'ın Geleceğinin Açıklanacağı Etkinlikle İlgili Tarih Verildi!

Xbox'a özel oyunların PS5 ve Nintendo Switch'e geleceğine dair haftalar süren söylentilerin ardından Microsoft, Xbox'ın geleceğine ilişkin vizyonunu bu hafta içinde bir etkinlikte tartışmayı planlıyor.

Xbox'ın resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Microsoft'un Xbox'ın geleceğini etkileyecek kararları açıklayacağı etkinliği 15 Şubat Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'da gerçekleşecek.

Xbox, 15 Şubat'ta Video Podcast Yayınlayacak

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.



Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx — Xbox (@Xbox) February 12, 2024

Haftalardır süren söylentiler Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ve hatta Starfield ve Indiana Jones gibi Bethesda oyunlarının Xbox dışı platformlarda yer alabileceğini gösteriyor.

Microsoft bu söylentileri doğrudan ele almadı ancak Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer geçen hafta bu söylentileri reddetmeyerek, "Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Xbox'ın merakla beklenen gelecek vizyonunun bu etkinlikte ele alınacağı kesin ve etkinlik esasında bir podcast'ten ibaret olacak. Microsoft, Xbox video podcast'lerini YouTube'da da yayınlıyor, bu nedenle aynı saatte YouTube üzerinden takip etmek mümkün olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xbox'ın gelecekte özel oyunlarını tüm platformlarda piyasaya sürmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi, tahminlerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.