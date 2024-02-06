Xbox Özel Oyunları PS5'e Geliyor mu? Microsoft Haftaya Açıklama Yapacak!

Geçtiğimiz gün Microsoft'un Hi-Fi Rush ve diğer Xbox özel oyunlarını PS5 ve Nintendo Switch konsollarına getirme planlarının ortaya çıktığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Konuyla ilgili henüz net bir bilgi gelmemişti ancak yeni gelen habere göre Microsoft, önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte konuyla ilgili açıklamada bulunacak.

Haftalardır işten çıkarmaların devam ettiği şirketin Starfield, Indiana Jones ve Gears of War gibi sevilen oyunlarının PS5'e geleceğine yönelik iddialar artmaya devam ediyor. İddialar sonucunda da Xbox yeni bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlikte konuyla ilgil ayrıntıların açıklanacağı duyuruldu.

Microsoft, Xbox Oyunları Hakkında Açıklama Yapacak!

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, X'te bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Microsoft'un önümüzdeki hafta oyun sektöründe büyük bir güncelleme yapacağına dair detaylar da bulunuyor.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

"Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz. Önümüzdeki hafta için, Xbox'ın geleceğine ilişkin vizyonumuz hakkında sizinle daha fazla ayrıntı paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğimiz bir iş güncelleme etkinliği planlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin."

Sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bu etkinliğe dair henüz net detaylar, saat bilgisi vs paylaşılmadı. Etkinliğin nasıl gerçekleştirileceği de henüz bilinmiyor. Bahsedilen etkinliğin basın açıklaması veya kısa bir sunum şeklinde yapılması bekleniyor.

Aynı zamanda Microsoft'un 69 milyar dolara satın aldığı Activision-Blizzard da dahil stüdyoları hakkında daha açık detaylar ve bilgi vermesi de söz konusu olabilir. Etkinliğin ana konusunun da Xbox özel oyunlarının PS5'e gelmesi olacağı düşünülüyor.

Etkinlik detayları ve tarihi netleşince sizlere yine buradan bilgi veriyor olacağız. Tamindir sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!