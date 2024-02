Xbox Özel Oyunları PS5'e Geliyor mu? Microsoft Haftaya Açıklama Yapacak!

Geçtiğimiz gün Microsoft'un Hi-Fi Rush ve diğer Xbox özel oyunlarını PS5 ve Nintendo Switch konsollarına getirme planlarının ortaya çıktığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Konuyla ilgili henüz net bir bilgi gelmemişti ancak yeni gelen habere göre Microsoft, önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte konuyla ilgili açıklamada bulunacak.

Haftalardır işten çıkarmaların devam ettiği şirketin Starfield, Indiana Jones ve Gears of War gibi sevilen oyunlarının PS5'e geleceğine yönelik iddialar artmaya devam ediyor. İddialar sonucunda da Xbox yeni bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlikte konuyla ilgil ayrıntıların açıklanacağı duyuruldu.

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, X'te bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Microsoft'un önümüzdeki hafta oyun sektöründe büyük bir güncelleme yapacağına dair detaylar da bulunuyor.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.