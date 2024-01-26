Yakında Xbox Konsolları Telefon Kontrolüyle Kullanılabilecek!

Microsoft, yakın bir gelecekte Xbox konsollarını herhangi bir Bluetooth kontrolcüsü olmadan iOS ve Android telefonlardan kontrol etme olanağı sunacak bir özelliği beta testlerine sundu.

Xbox uygulamaları, bu yeni özellikle birlikte tam anlamıyla bir kontrolcü işlevi görecek, böylece kullanıcılar bağlantı kurulan konsolun arayüzünü veya oyunlarını doğrudan telefonları veya tabletleri üzerinden kontrol edebilecekler.

Kontrol sürecinde dokunmatik ekran kullanılacak olup, bu özellik Cloud Gaming tarafından sunulan deneyime benzer bir deneyim sağlayacak. Beta testleri devam eden bu özelliğin kısa bir süre içinde genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Ancak, bu olumlu gelişmelerin yanı sıra Microsoft'un, Activision Blizzard ve Xbox birimlerinde toplamda 1.900 çalışanı işten çıkardığı üzücü bir haber de gelmişti.

Microsoft'un bünyesine kattığı Activision Blizzard şirketinden gelen bu işten çıkarmalar, şirketin genelinde gerçekleştirdiği tek seferlik bir uygulama değil. Ayrıca, Blizzard başkanı Mike Ybarra'nın ayrılma kararı ve Blizzard'ın üzerinde çalıştığı bir hayatta kalma oyununun iptali de dikkat çekti.