5.300 TL Değerindeki Üç Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

Hafta sonuna yaklaştığımız şu sıralarda Microsoft, yıllık geliri dudak uçuklatan Xbox Game Pass servisi için üç yeni oyunu ücretsiz hale getirdi. Xbox Game Pass Core, Standard ve Ultimate aboneleri, toplam değeri ₺5.300'ü geçen üç farklı oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek. Oyunlara ücretsiz erişim, 31 Temmuz ile 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Peki hangi oyunlar ücretsiz oldu? Dövüş sporundan karanlık savaşlara ve klasik arcade deneyimine kadar üç farklı kategoride listelenen ücretsiz oyunları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Xbox Game Pass Oynaması Ücretsiz Oyunlar — 31 Temmuz - 3 Ağustos

İlk oyun güreş tutkunlarını sevindirecek. Normalde ₺2.600 değerinde olan WWE 2K25, Xbox Game Pass servisi kullanıcılarına ücretsiz oldu. İkinci oyun ise o kadar pahalı olmayan, retro severlere hitap edecek I, Robot. Bu oyunun fiyatı normalde ₺600. Son olarak da bir Çin efsanesi geliyor: Dynasty Warriors: Origins. Normalde ₺2.099 fiyat etiketine sahip olan oyun, diğer ikisi gibi 4 günlüğüne ücretsiz olacak.

Dynasty Warriors: Origins Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya, AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 veya, AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 590 (VRAM 8GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 590 (VRAM 8GB) DirectX: Sürüm 12

Maksimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 7 5700X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 (VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB)

NVIDIA GeForce RTX 2070 (VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB) DirectX: Sürüm 12

WWE 2K25 Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480 DirectX: Sürüm 12

Maksimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel i7-4790 / Ryzen 5 1600

Intel i7-4790 / Ryzen 5 1600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT

GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT DirectX: Sürüm 12

I, Robot Sistem Gereksinimleri