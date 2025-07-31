5.300 TL Değerindeki Üç Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın
Microsoft, Xbox Game Pass kullanıcılarına yönelik düzenlediği "Free Play Days" etkinliği kapsamında 3 yeni oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte o oyunlar...
Hafta sonuna yaklaştığımız şu sıralarda Microsoft, yıllık geliri dudak uçuklatan Xbox Game Pass servisi için üç yeni oyunu ücretsiz hale getirdi. Xbox Game Pass Core, Standard ve Ultimate aboneleri, toplam değeri ₺5.300'ü geçen üç farklı oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek. Oyunlara ücretsiz erişim, 31 Temmuz ile 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Peki hangi oyunlar ücretsiz oldu? Dövüş sporundan karanlık savaşlara ve klasik arcade deneyimine kadar üç farklı kategoride listelenen ücretsiz oyunları aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Xbox Game Pass Oynaması Ücretsiz Oyunlar — 31 Temmuz - 3 Ağustos
İlk oyun güreş tutkunlarını sevindirecek. Normalde ₺2.600 değerinde olan WWE 2K25, Xbox Game Pass servisi kullanıcılarına ücretsiz oldu. İkinci oyun ise o kadar pahalı olmayan, retro severlere hitap edecek I, Robot. Bu oyunun fiyatı normalde ₺600. Son olarak da bir Çin efsanesi geliyor: Dynasty Warriors: Origins. Normalde ₺2.099 fiyat etiketine sahip olan oyun, diğer ikisi gibi 4 günlüğüne ücretsiz olacak.
Dynasty Warriors: Origins Sistem Gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya, AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 590 (VRAM 8GB)
- DirectX: Sürüm 12
Maksimum sistem gereksinimleri:
- İşlemci: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 7 5700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 (VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB)
- DirectX: Sürüm 12
WWE 2K25 Sistem Gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 12
Maksimum sistem gereksinimleri:
- İşlemci: Intel i7-4790 / Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT
- DirectX: Sürüm 12
I, Robot Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i3-2120 CPU 3.30Ghz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4600 or higher
- DirectX: Sürüm 10