En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 5 Gün Önce Çıkan Oyun Zirvede

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 22-29 Temmuz 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında Killing Floor 3 yer aldı. Listede ayrıca açık dünyadan hayatta kalmaya kadar pek çok oyun da bulunuyor.

Zomb' oyunlari oynamayı seven oyunculara hitap eden Killing Floor 3, geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyun oldu. Tripwire Interactive tarafından geliştirilen oyun 24 Temmuz 2025 tarihidne satışa sunuldu. Oyunun Steam'deki inceleme notları şu anda "Karışık" durumda.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, listenin ikinci sırasında yer aldı. Team Peak tarafından geliştirilen fizik tabanlı tırmanma oyununun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

Üçüncü sırada Leenzee tarafından geliştirilen aksiyon RPG oyunu WUCHANG: Fallen Feathers, dördüncü sırada ise VOID Interactive tarafından geliştirilen taktiksel FPS oyunu Ready or Not konumlandı. Bu oyunları Wildgate ve Dead by Daylight takip etti.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (22-29 Temmuz 2025)