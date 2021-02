Xbox Live Gold Mart 2021 Oyunları Duyuruldu

Yapılan açıklama ile Xbox Live Gold Mart 2021 oyunları belli oldu. Microsoft yeni ayda Xbox Live Gold abonelere hangi oyunları sunacak? İşte o oyunlar!

Xbox Live Gold Mart 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3, kullanıcıların ek bir ücret gerekmeksizin indirebilecekler ve abonelikleri kapsamında oynayabilecekleri oyunlar olacak. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına şöyle bir bakalım.

Warface: Breakout (1 - 31 Mart 2021) - Xbox One

Stratejik takım işbirliğinin büyük önem arz ettiği taktiğe dayalı çevrimiçi birinci kişi bakış açısı oyununda, yarının nihai paralı askeri olmaya çalışacaksınız. Geniş silah yelpazesi sunan Warface: Breakout’ta, anlık kritik kararlar da vermeniz gerekecek.

Yapılan duyuru ile 8 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında takım ölüm maçı modunda yeni bir etkinlik de başlayacak. Bu sayede gelişiminizi hızlı bir şekilde arttırmanın yanı sıra yeni özel ödülleri de envanterinize ekleyebileceksiniz.

Vicious Attack Llama Apocalypse (16 Mart - 15 Nisan 2021) - Xbox One

İzometrik kamera açısından oynanan ve Roguelike elementleri taşıyan kooperatif temelli Vicious Attack Llama Apocalypse oyununda, geminizden devasa robotları senaryonun geçtiği şehrin sokaklarına indirerek lama sürüleri ile mücadeleye gireceksiniz.

Tercihen tek başınıza veya dört kişiye kadar kooperatif olarak oynayabildiğiniz oyunda, şehrin sürekli değişecek olmasından dolayı her defasında farklı bir gidişat sizi bekleyecek. Ana senaryo dışında sürülerin sonunun gelmeyeceği ayrı bir modun bulunduğu Vicious Attack Llama Apocalypse, kilidini açarak kullanabileceğiniz sürüsüne bereket silah ve takviye (Perk) de sunuyor. Oyunda herhangi bir yükleme ekranının olmadığını da söyleyelim.

Metal Slug 3 (1 - 15 Mart 2021) - Xbox 360

Peregrine Falcon Strike Force birliğinden olan Marco ve Tarma rollerinde olacağını Metal Slug 3 oyununda, General Morden’ın isyan güçleri ile mücadeleye girişeceksiniz. Askerlerden devasa yengeçlere kadar birçok düşman türü ile başa çıkmaya çalışacağınız oyunda, kullanabileceğiniz birçok araç ve silah da sizi bekleyecek.

Port Royale 3 (16 – 31 Mart 2021) - Xbox 360

On yedinci yüzyılda geçen oyunda, genç bir deniz kaptanını yönetiyorsunuz ve hedefiniz de New World’deki en güçlü kişi olabilmek. Bu hedefinize ulaşabilmek için tüccar veya maceracı olmayı seçmeniz gerekiyor. Her iki rolün de farklı oynanış şekli var. Tüccar olmayı seçtiğiniz zaman, servet, zafer ve güç için ticaret rotaları çizecek, maceracı olmanız durumunda da yağma yapacak, istila edecek ve farklı on altı tanesi arasından seçim yapabildiğiniz geminiz ile deniz savaşlarına dahil olacaksınız.

Microsoft tarafından listelenmiş olan Games With Gold Mart 2021 oyunlarının Xbox One ve Xbox Series üzerinde geriye uyumluluk ile oynanabildiğini hatırlatmadan geçmeyelim. Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.