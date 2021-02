Yeni Xbox Game Pass Şubat 2021 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, yaptığı açıklama ile yeni Xbox Game Pass Şubat 2021 oyunları için beklenen duyuruyu gerçekleştirdi.. Listede son dönemde çıkmış olan oyunlardan bir tanesi bulunurken, bu defa toplamda yedi oyun seçilmiş. İşte o oyunlar!

Yeni Xbox Game Pass Şubat 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Code Vein, Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition, Wreckfest, Killer Queen Black, DiRT 5, Elite Dangerous ve Superhot: Mind Control Delete oyunları konsol ve PC platformlarında oyuncular ile buluşacaklar. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına şöyle bir bakalım.

Code Vein (18 Şubat 2021) - PC

Yakın bir gelecekte geçen oyunda, gizemli bir hastalık dünyayı yok oluşun eşiğine getiriyor. Yıkımın ortasında ise Vein adı verilen gizli bir topluluk var. Oyun boyunca arkadaşlarınız ile birlik oluşturarak geçmişinizi ortaya çıkartıp, Code Vein içindeki kabustan kaçabilmek için zorlu bir maceraya atılacaksınız.

Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition (18 Şubat 2021) - Konsol

Pillars of Eternity için devam niteliği taşıyan Pillars of Eternity 2: Deadfire oyununda, sırt çeviren bir tanrıyı deniz ve kara boyunca takip edeceksiniz. Geminize Deadfire diyarı boyunca kaptanlık edecek ve detaylı karakter özelleştirmeyi, araştırma özgürlüğü ve seçimleriniz ile sınırsız olasılıkları araştırırken dünyayı amacınız ile bağdaştırmaya çalışacaksınız.

Wreckfest (18 Şubat 2021) - Konsol ve PC

FlatOut ve FlatOut 2 geliştiricisi Bugbear stüdyosunun elinden çıkmış olan Wreckfest, oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Oyuna adını veren şampiyonada zirveye ulaşmaya çalıştığınız kariyer modunun yanı sıra çok oyunculu mod desteği de bulunuyor. Eski Amerikan arabalarından Asya menşeli araçlara kadar uzanan geniş bir araç yelpazenizin bulunduğu Wreckfest’te, hem görünümünü özelleştirebiliyor hem de gövde zırhını güçlendirebiliyorsunuz.

Killer Queen Black (23 Şubat 2021) - Konsol

Killer Queen Black, meşhur Killer Queen arcade oyunundan esinlenilen bir oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Queen, işçi ve asker olarak aralarından seçim yapacağınız roller ve bunlara bağlı olarak beş farklı karakter görünümü var ve genel olarak kılıç, lazer, arı iğnesi gibi silahlar kullanarak kovanınız için mücadele ediyorsunuz. Galibiyete gidebileceğiniz üç farklı yol var.

Çapraz platform desteğinin sunulduğu oyunda, dörde dört takım savaşları ve sekiz oyuncuya kadar yerel ve çevrimiçi oynama desteği de bulunuyor.

DiRT 5 (25 Şubat 2021) - Konsol ve PC

Codemasters tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan DiRT 5, 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Serinin yeni oyunu öncekiler gibi sizi dünyanın dört bir yanına götürecek ve New York, Rio de Janeiro, Yunanistan ve Çin gibi farklı bölgelerde zorlu yarışlara katılıyorsunuz.

Kariyer moduna klasik olarak tecrübesiz bir seviyede başlayacak ve dünya genelinde isim yapmaya giden merdivenleri tek tek tırmanıyorsunuz. Bu süreçte de dünyanın en büyük Off-Road yarışçılarının bulunduğu çeşitli disiplinlerde mücadele ediyorsunuz. DiRT 5 oyununda başta Alex 'AJ' Janicek (Troy Baker) ve kısa sürede baş düşmanıniz olacak Bruno Durand (Nolan North) olmak üzere, James Pumphrey ve Nolan Sykes gibi önemli isimler de karşınıza çıkıyor.

Oyun boyunca katılımda bulunmak isteyeceğiniz etkinliği seçebiliyorsunuz. Ne var ki ne kadar fazla etkinlik tamamlarsanız, ana etkinliği açmanıza olanak tanıyacak o kadar kredi kazanıyorsunuz. Bununla birlikte oyun içi ödüller, performansınıza ve itibar seviyenize dayalı olacak.

Eğer dilerseniz, kariyer modunu dört oyuncuya kadar aynı sistem üzerinden kooperatif olarak oynayabiliyorsunuz. Baş sıralarda bitiren oyuncuların kazanımları, doğrudan ana oyuncunun kariyer aşamasına sayılıyor.

Elite Dangerous (25 Şubat 2021) - Konsol

Frontier Developments tarafından geliştirilmiş olan Elite Dangerous, devasa çok oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bire bir olarak yeniden yaratılmış ve Samanyolu galaksisinde geçen oyunda oyuncular, küçük bir gemi ve az miktarda kredi ile başlayacaklar. İlerleyiş boyunca hayatta kalmak ve simgesel seçkin birimlerin arasında kalabilmek için bilgi, güç, para ve yetenek adına amansız bir mücadeleye girişecekler.

Mücadeleniz sırasında alacağınız kararlar ve bu kararlarınız doğrultusunda bulunacağınız eylemler, hükümetlerin düşmesine, savaşların kaybedilmesine veya kazanılmasına ve insanlığın sınırlarını yeniden belirlerken, kişisel hikayeniz ise gelişen anlatımı doğrudan etkileyecek.

Tercihen tek başınıza veya arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz Elite Dangerous oyununun ilerleyişi boyunca avlandıkça, kaçakçılık, keşif ve ticaret yaptıkça, savaştıkça ve maden çıkardıkça geminizi hem geliştirebilecek hem de özelleştirebileceksiniz. Ayrıca keşfiniz sırasında birçok farklı pilot ile karşılaşacaksınız ve her biri güvenebileceğiniz bir dostunuz olabilecek iken duruma göre düşmana da dönüşebilecek.

Superhot: Mind Control Delete (25 Şubat 2021) - PC

Superhot serisinin üçüncü oyunu olan Superhot: Mind Control Delete, daha fazla hikaye, ün yaptığı oynanışı, daha fazla aksiyon ve daha fazla silah ile serinin fantastik dünyası hakkında daha fazla şey öğrenmenizi sağlıyor.

Xbox Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar

Servise eklenecek olan bu oyunların haricinde, önümüzdeki hafta içerisinde kademeli olarak altı oyun daha kaldırılacak. Bu oyunlardan ilki, 24 Şubat 2021 tarihinde konsol tarafı için DiRT 4 olacak. Diğer beş oyun için de 28 Şubat 2021 tarihi verilmiş. Bu beş oyundan Momodora: Reverie Under the Moonlight, Oxenfree ve Vambrace: Cold Soul hem konsol hem PC, Mother Russia Bleeds PC ve The Jackbox Party Pack 4 de konsol tarafından kaldırılacak.