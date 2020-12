Xbox Live Gold Ocak 2021 Oyunları Açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold Ocak 2021 oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. Eğer Xbox Live Gold abonesiyseniz, bu haberimizde ile yeni yılda hangi ücretsiz Xbox oyunlarını indirebileceğinizi öğrenebileceksiniz.

Xbox Live Gold Ocak 2021 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, aboneler Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII ve Breakdown oyunlarını ek bir ücret ödemeden indirerek keyfini sürebilecekler. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Little Nightmares (1 - 31 Ocak 2021) - Xbox One ve Xbox Series

Little Nightmares oyununda oldukça farklı bir dünyaya konuk oluyoruz. The Maw adı verilen bu dünya çürümüş ruhların bir sonraki yemeklerini beklediği bir ara durak olarak düşünülebilir. Biz ise bu dünyada hapsolmuş Six adlı garip bir kahramanın yerine geçiyoruz ve kaçabilmek için kendi korkularımızla yüzleşiyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı gizem, ölümcül tehlikelerin yanında bizi bekliyor.

Dead Rising (16 Ocak - 15 Şubat 2021) - Xbox One ve Xbox Series

2006 yılında çıkmış olan ilk oyunun yenilenmiş versiyonu olan Dead Rising oyununda bir kez daha Frank West olarak yürüyen ölüler tarafından istila edilen Willamette kasabasına geri dönüyoruz. Hikayeye göre yetmiş iki saatimiz var ve bu süre içerisinde sürüler ile başa çıkmaya çalışarak, salgının arkasındaki nedeni çözmeye çalışacağız.

The King of Fighters XIII (1 - 15 Ocak 2020) - Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series

The King of Fighters XI oyunun sonrasında geçen oyun, aynı zamanda da The King of Fighters 2003 ile başlayan üç bölümlük hikayenin de son halkası oluyor. Hikayeye Ash Crimson, son kurbanı Kyo Kusanagi iken, bin sekiz yüz yıl önce Orochi’yi mühürleyen soydaşlarının ikisinden güçleri alıyor. Bunun akabinde de Elisabeth Blanctorche’un onu durdurmak için harekete geçmesi ile dövüşçüler R isimli bir kişi tarafından sunulan yeni bir King of Fighters turnuvası için davetiye alıyorlar.

Breakdown (16 - 31 Ocak 2021) Xbox, Xbox One ve Xbox Series

Oyun, Derrick Cole isimli bir karakterin bşaından geçenleri anlatıyor. Gizemli bir laboratuvarda kapana kısılan ve geçmişi hatırlayamayan karakteriniz, yeni kazandığı güçleri ile bir çıkış yolu bulmak için zorlu bir mücadeleye giriyor. Yakın dövüş ile modern silahları bir arada kullanarak ilerleyeceğiniz oyunda, esrar perdesini aralamaya çalışacaksınız.