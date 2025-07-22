Xbox PC Kullanıcılarının Gönlünü Bu Detayla Çalacak

Microsoft, Xbox platformunda bulut üzerinden oynanan tüm oyunların sınırını kaldırıyor. Xbox Insider kullanıcılarının halihazırda test ettiği yeni özellik sayesinde cihazlar arası oyun geçmişi takibi yapılabilecek. Oynanan tüm oyunlar ve geçmiş aktiviteler, Xbox PC uygulaması üzerinden erişilebilir hale gelecek.

Örnek vermek gerekirse kullanıcılar, Xbox Series X'te başladıkları bir oyunu PC ya da Windows tabanlı bir el konsolunda kaldıkları yerden oynayabilecekler. Oyuncuların satın aldığı tüm oyunlar bu yeni kütüphane ile otomatik olarak senkronize edilecek. Platform değiştirilmiş olsa bile oyuna kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Xbox PC Uygulamasının Arayüzü Yenileniyor

Xbox PC uygulamasında bağımsız bir oyun geçmişi bölümüne yer verilecek. Hangi cihazlar üzerinden oynandığı fark etmeksizin, en son oynanan bulut oyunları burada listelenecek. Microsoft'un resmi blog yazısında söylediğine göre oyunlar büyük kutucuk formunda görünecek ve mevcut cihazda oynanan oyunları temsil edecek.

Oyun geçmişine dair başka bir kutu ise genel olarak tüm Xbox cihazlarında oynanan oyunları gösterecek. Ayrıca ana ekran üzerinde "tekrar başla" listesi adı verilen yeni bir bölge, oyuncuların en son deneyimlediği oyunlara hızlıca erişmesini sağlayacak.

Farklı Platformlardan Oyunlara Erişim Çok Daha Kolay Olacak

Microsoft, farklı mağazalardan veya platformlardan oyun satın alan kullanıcıları da düşünmüş ve onlar için tek bir merkezi uygulama geliştirmiş diyebiliriz. Artık tüm oyunlarını tek bir çatı altında görecek, nerede kaldığınızı kolayca tespit edebilecek ve isterseniz kolayca oynamaya başlayabileceksiniz.

Özelliğin ne zaman kamuya açılacağı henüz belli olmadı. Xbox Insider kullanıcıları test sürecini bitirip Microsoft'a yeteri kadar veri sunduğunda özellik herkese açılacaktır.