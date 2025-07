The Sims'in İlk ve Tek Rakibi Bu Adımıyla Aralarındaki Farkı Açacak!

Unreal Engine 5 altyapısıyla geliştirilen ve 28 Mart 2025'te çıkış yapan InZOI, kısa sürede yaşam simülasyonu tutkunlarının radarına girmeyi başardı ve bu sektördeki tekel haline gelen The Sims'e çok güçlü bir alternatif oluşturdu. Hâlihazırda PC platformunda oynanabilen yapım, kullanıcıların beklentilerini karşılayan güncellemelerle yoluna devam ediyor.

Krafton, şimdi tropik yaşamı sanal dünyaya taşıyor. Geliştirici şirket, ilk büyük DLC içeriğini yayınlayarak oyuna yeni bir soluk getirecek.

inZOI Cahaya Adaları DLC'si

Cahaya Adaları DLC paketi, oyuna iki ana ada ekleyecek. Bir tanesi tatil amaçlı tasarlanmış, diğeri ise birçok yerleşim yeri sunmasıyla tropik bir eğlence sunuyor. Oyuncular, yerleşim yeri olan adada balıkçılık ve tarım yaparak geçimini sağlayabiliyor. Ürünler sonradan yerel pazarlarda satılıyor.

Yani klasik ofis işleri burada yok. Tamamen organiğe dayanan bir hayat tarzı var. Diğer adanın tatil amaçlı olması detayının da direkt olarak The Sims oyununda yer alan deniz-kum-güneş temalı paketlerine cevap niteliğinde geliştirildiğini de belirtmekte fayda var.

Beklenen inZOI Mekanikleri: Yüzme ve Tekne Sürüşü

Tropik ada temalı bir DLC, beraberinde yeni mekanikler de getirdi. Aslında inZOI'yi The Sims'ten ayıran en büyük özelliğin bu olduğunu söyleyebiliriz. The Sims, sayısız DLC paketi çıkarmış olmasına rağmen oyuna yenilik ekleme konusunda sınıfta kalıyordu. Oyuncular bu sebeple The Sims benzeri oyunlara yönelmeyi tercih etti.

inZOI ise oyuncuların isteklerine kulak vermiş ve tropik bir adada yapılabilecek aktivitelerin başında gelen yüzme ve tekne kullanma gibi mekanikleri oyuna entegre etmiş.

Artık oyuncular hem havuzlarda hem de açık denizlerde yüzebilecekler. Bununla birlikte, oyuncular teknelere sahip olarak iki ada arasında serbestçe seyahat edebilecek, hatta keşfedilmemiş adacıklara yelken açabilecek.

inZOI Fiyatı Ne Kadar? DLC Fiyatı Belli Mi?

Steam üzerinde satışta olan inZOI şu an 25 dolardan (₺1000 civarı) satışta. DLC paketinin fiyatı ise henüz belli olmadı. Krafton, 19 Ağustos 2025'te gerçekleştirilecek olan Gamescom açılış gecesinde Cahaya Adaları genişlemesini tanıtacak.