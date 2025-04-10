Oyunculardan GTA 6'nın Son Dedikodusuna Tepki: "Almam Görürsünüz"

Aylar önce bazı analistler, Rockstar Games'in bu merakla beklenen oyun için 100 dolarlık bir fiyat belirleyebileceğini söylemişti. O zamanlar bu yorumlar pek ciddiye alınmamıştı ama işler değişti.

Nintendo'nun Mario Kart World için 80 dolarlık fiyat açıklamasıyla beraber GTA 6'nın yüksek fiyat ihtimali yeniden gündeme oturdu. Oyuncular arasında "Acaba gerçekten olacak mı?" sorusu hızla yayılırken, özellikle Xbox kullanıcıları sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye başladı.

GTA 6 Fiyatlarına Büyük Tepki

Reddit gibi platformlarda yüzlerce kullanıcı olası fiyat politikasına karşı sert yorumlar yaptı. Özellikle Xbox tarafında oyuncular, "o kadar para verileceğine beklenir, indirime girer" görüşünde birleşiyor.

Rockstar Games henüz GTA 6'nın fiyatına dair resmi bir açıklamada bulunmadı. Oyunun devasa haritası, aşırı gerçekçi oluşu ve senelerdir "hype" ile bekleniyor olması gerçeği bu ihtimalleri kuvvetlendiriyordu. Oyunun ömrü, içeriği ve potansiyel 100 saati aşan oynanış süresi de yüksek fiyat ihtimalini destekleyen faktörlerden biri olarak görülüyor.

Ama işin içine sadece oyun kalitesi değil, ekonomi de karışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde devreye soktuğu yeni gümrük vergileri, oyun konsolları ve aksesuarları dahil pek çok ürünün fiyatını yukarı çekmiş durumda. Bu da oyun fiyatlarına direkt etki ediyor.

Kullanıcılardan Karmaşık Yorumlar

Kullanıcılardan öfke dolu yorumlar geldi. Bazıları şöyle:

"80, 90, 100 dolara oyun mu alınır? Almam daha iyi, o zaman anlarlar."

"Ben daha GTA 5'i bile bitirmedim, ne para vereceğim buna?"

"İndirime girmesini beklemek en iyisi. Başka türlü alınmaz."

Siz bu yorumlara katılıyor musunuz? GTA 6 söylendiği gibi 100 dolardan satışa çıkarsa satın alır mısınız?