2 Bin TL Değerindeki 5 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez beş farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Everdream Valley öne çıkıyor. Çiftlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım eğlenceli bir oynanış sunuyor.

Bedava dağıtılan oyunlar arasında Thief II: The Metal Age da bulunuyor. En iyi gizlilik oyunları arasında yer alan yapım 2000 yılında satışa sunuldu. Looking Glass Studios tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Eidos Interactive üstlendi.

The Lost Ashford Ring de ücretsiz dağıtılıyor. CRX Entertainment tarafından geliştirilen point and click türündeki oyunda nesneleri bularak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Oyun 2023 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar