Xbox Series S/X Satışları Açıklandı: Sony ve Nintendo’ya Yetişebildi mi?

PlayStation ve Xbox arasındaki konsol savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Peki bu yarışta son durum ne hiç merak ettiniz mi? Take-Two Interactive’in son mali raporunda iki şirket arasındaki rekabetin ne durumda olduğu ortaya çıktı. İşte Xbox Series S/X ve PlayStation 5 ile 5 Pro'nun satış adetleri.

Xbox Series S/X Satış Rakamları Açıklandı

Take-Two Interactive, yayınladığı son raporda oyun konsollarına değindi. Şirketin açıklamalarına göre her iki şirketin toplam konsol satışları 94 milyona yaklaştı. Bildiğiniz üzere yarışta geriye düşen Microsoft, bir süre önce Xbox'ın satış rakamlarını açıklamayı bıraktı.

Ancak PlayStation 5'in yaklaşık 65 milyon satmasından yola çıkarak Xbox Series S ile Series X'in toplamda 30 milyona yakın satıldığını varsayabiliriz. Buradan yola çıkarak tıpkı PlayStation 4 ve Xbox One'da olduğu gibi Xbox Series S/X'in de Sony'e yenildiğini söylemek mümkün.

Nintendo Switch ise 150 milyonu aşan satışla her ikisini de geride bıraktı. Ancak 2017'de çıkan el konsolu dokuzuncu nesil değil de sekizinci nesilin bir parçası olduğundan teknik olarak birincilik ona ait değil. PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'in asıl rakibi ise Nintendo Switch 2 olacak.

Ancak analistler onun da kısa sürede Xbox'ı geçerek satışlarda ikinci sırayı alacağını öngörüyor. Peki Xbox ne yapacak? Aslında Microsoft'un bu konuya karşı bir stratejisi mevcut. Şirket donanım satışlarına odaklanmak yerine, Xbox Game Pass ve oyunların satışlarından elde edilecek gelirlere odaklanmış durumda.

Bu doğrultuda tüm oyunlarını PC'de hatta Forza Horizon 5'i PlayStation'da bile satışa sunuyor. Ancak şirket bir yandan geleceğini garantiye alırken, diğer yandan da konsol geliştirme süreçleri devam ediyor. Xbox Series X/S'in çıkışının beşinci yılı yaklaşırken, yeni nesil konsol söylentileri de gündemde.

PlayStation cephesi 5 Pro gibi bir ara modelle karşımıza çıkarken, Microsoft'un böyle bir hamle yapmayacağ ve 2026 sonlarında ya da 2027 başlarında onuncu nesil bir oyun konsolu ile karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak şimdilik dedikoduların ötesine geçen resmi bir açıklama bulunmuyor.