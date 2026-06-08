Xbox Series X'in Şeffaf Tasarımlı Sürümü Geliyor! Herkes Alamayacak

Xbox Game Showcase etkinliğinde markanın özüne dönüşü temsil eden ve aynı zamanda 25. yıl dönümünü kutlama amacı taşıyan yeni bir konsol tanıtıldı. Xbox Series X'in tamamen yeşil ve dikkat çekici tasarımına sahip olan bu sürümü oyuncular arasında epey değerli olacak. Öyle ki Xbox Series X25 adlı bu oyun konsolu, her oyuncu tarafından satın alınamayacak.

Xbox Series X25 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Xbox Series X25 tamamen nostalji odaklı bir tasarıma sahip. Konsolun dış tasarımına baktığımızda doğrudan markanın özüne bağlı kalınan o yeşil renk tercihi dikkatimizi çekiyor. Series X'in ana modelinden farklı olarak şeffaf olacak ki bu, özellikle yeni nesil oyuncular arasında çok fazla tercih ediliyor.

Bu arada tek sürpriz oyun konsolunda değil. Bu oyun konsolu ile birlikte gelecek olan kontrolcü de benzer temaya sahip. Öyle ki konsolun üzerindeki yeşil tonlar doğrudan kontrolcüde de devam ediyor. Böylece oyuncular için de oldukça etkileyici bir bütünlük elde ediliyor. Böylece oyuncular hem kontrolcüye hem oyun konsoluna baktığında Xbox'ın 25 yıllık geçmişini görebilecek.

Xbox Series X25'in Donanımında Farklılık Olacak mı?

Bu tür özel sürümlerde büyük çoğunlukla donanım aynı kalır. Oyunları orijinal modelden daha akıcı şekilde oynatması veya yüksek grafik kalitesi sunması beklenmez. Tabii, bazı şirketlerin bu tür özel üretim modellerde depolama kapasitesini artırma yoluna başvurduğunu da belirtmek gerekiyor. Tanıtım videosunda genel olarak tasarıma vurgu yapıldığı için bu senaryonun gerçekleşmesine çok yüksek bir ihtimal olarak bakılmaması gerektiğini belirtelim.

Xbox Series X25'i Neden Herkes Alamayacak?

Xbox Series X25'in herkes tarafından satın alınamayacak olmasının başlıca sebeplerinden biri, bunun sınırlı sayıda üretilecek olan bir sürüm olması. Marka, Series X'in bu özel versiyonunu 25. yıl dönümüne özel olarak sunuyor. Bu önemli dönüm noktasını X25'i seri üretime sokmak yerine sadece belirli sayıda üretmeyi planlıyor.

Sınırlı sayıda üretim, sınırlı stok anlamına gelir. Oyuncuların bu tür tasarımlara çok yoğun ilgi göstermesi ve özel sürüme herkesin sahip olmaması, onun değerini daha da artırıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı cihaz satışa sunulduktan sonra sadece birkaç dakika içinde stokların tükenmesi olası görünüyor.

Xbox Series X25 Ne Zaman Çıkacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xbox Series X25'in Kasım 2026'da çıkacağı belirtildi. Teknoloji devi henüz Xbox Series X25'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında açıklamada bulunmadı fakat bu konsolun Kasım ayında sadece belirli pazarlarda piyasaya sürüleceği belirtildi. Türkiye'nin bunların arasında yer alacağı şimdilik kesin değil ancak Xbox Series X Türkiye'de de satılan bir oyun konsolu. Çok az sayıda da olsa Türkiye'deki oyuncularla da buluşturulabilir.

Editörün Yorumu

Xbox Series X25'in tasarımını oldukça beğendim. Renk tercihi, özel sürümün geliştirilmesinin temel sebebi ile oldukça uyumlu görünüyor. Şeffaf bir tasarıma sahip olmasını da estetik açıdan oldukça önemli buldum. Benim gibi uzun yıllardır sadece Xbox üzerinden oyun oynayan kişiler için epey değerli olduğunu söyleyebilirim. Sınırlı sayıda olduğunu göz önünde bulunduracak olursak piyasaya sürüldükten çok kısa bir süre sonra muhtemelen ulaşılamaz hâle gelecektir.