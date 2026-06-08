Merakla Beklenen RPG Oyunu Duyuruldu! İlk Gün Game Pass'te (Video)

Benzerini bulmanın epey zor olduğu Persona serisinin bir sonraki oyunu merakla beklenirken son derece önemli bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Xbox Games Showcase etkinliğinde Persona 6'nın resmî tanıtımına da yer verildi. Tanıtım videosunda yer alan ipuçlarına göre oyuncuları bir hayli karanlık temalı oyun bekliyor.

Persona 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Persona serisi büyük bir çoğunlukla renkli ve canlı atmosferi ile biliniyor fakat bu fragman, alışılmışın dışında bir oyunun yolda olabileceğine işaret ediyor. Hafif korku unsurlarına rastlanan tanıtım videosunda her yerde mezarlar bulunuyor. Ürkütücü geçişler de bu kez oyunun daha çok karanlık konulara odaklanacağını gösteriyor.

Bilindiği üzere Persona oyunları beraberinde kendine özgü renkle geliyor. Fark ettiyseniz Persona 5 kırmızıyken Persona 4 için sarı renk tercih edilmişti. Çıktığı gün Game Pass kütüphanesine ekleneceği duyurulan Persona 6 için de neon yeşili kullanılacak. Bu da muhtemelen oyunun görselliğine doğrudan etki edecek. Arayüzden yeteneklere ve hatta genel olarak oyunun geçtiği şehre kadar birçok yerde neon yeşili tonlarını göreceğiz.

Persona 6 Ne Zaman Çıkacak?

Persona 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı fakat oyunun geliştiricisi Atlus şu an Persona 4'ün yeniden yapımı olan Persona 4 Revival'ın 2027'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket, bu iki projeyi aynı anda sunarak kitleyi bölmek yerine aradaki süreyi uzun tutacaktır. Dolayısıyla en erken 2027'nin sonlarında çıkabileceği söylenebilir.

Persona Oyunları Birbirine Bağlı mı?

Persona oyunları tıpkı Grand Theft Auto oyunlarına ya da Final Fantasy serisine benziyor. Her ana oyun tamamen farklı karakterler ve öncekilerden bağımsız bir amaç sunuyor. Bugün oyunu oynamak isteyen birisinin çıkış tarihine göre olan sıralamayı takip edebilir veya bunun yerine serinin rastgele bir oyununu oynamaya başlayabilir. Tabii, şu an sadece Persona 3, 4 ve 5'in yeni nesil cihazlarda oynanabildiğini, ilk iki oyun için emülatör kullanılabileceğinin altını çizmekte fayda var.

Persona 5 Ne Zaman Piyasaya Sürülmüştü?

Serinin son ana oyunu Persona 5, ilk olarak 15 Eylül 2016 tarihinde Japonya'da piyasaya sürülmüştü. Küresel çapta sunulması ise Nisan 2017'yi bulmuştu. Bu ana oyundan sonra seri için birçok yan oyun ve yeniden yapım geldi. Yani geliştirici, bütün bu süre zarfında oyunculara yeni bir şeyler sunmaya devam etti.

Editörün Yorumu

Persona 6'nın yeni fragmanı beni bir hayli heyecanlandırdı. Henüz çok fazla detay paylaşılmadı fakat bu tanıtım videosu bile gözlerin yeniden serinin üzerine çevrilmesi için yeterli oldu. Serinin hayranları şu an sosyal medya platformlarında yeni oyuna dair tahminlerde bulunmaya başladı. İlerleyen aylarda oyuna dair daha fazla detay paylaşılacağını, bu sayede hayranların oyuna olan ilgisinin yüksek tutulacağını düşünüyorum.