4.711 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, oyunculara kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya devam ediyor. Başlatılan kampanya kapsamında beş fraklı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Shin Megami Tensei V: Vengeance, Bassmaster Fishing, Warhammer 40,000 Inquisitor ve Thief Simulator isimli oyunlar bedava oldu. Bu oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 24 Mart'ta sona erecek.

Steam'de ise Cities: Skylines ücretsiz oldu. Bu oyunlar 24 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Cities: Skylines Ücretsiz Nasıl Oynanır?