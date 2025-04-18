5.131 TL Değerindeki 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında NBA 2K25 ve Skull and Bones isimli oyunlar bedava oldu. Bu oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 21 Nisan'da sona erecek.

Steam'de ise Barotrauma ve No More Room in Hell 2 ücretsiz oldu. Bu oyunlar 21 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Dinkum Ücretsiz Nasıl Oynanır?