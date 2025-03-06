Bu Fiyatlar Kaçmaz: Popüler Oyunlar için İndirim Fırsatı!
Xbox Store'da popüler oyunlar indirime girdi. Böylelikle düşük fiyatla buluştular. Peki hangi oyunlar kampanya kapsamında? İşte fiyat listesi!
Microsoft'un dijital oyun mağazası Xbox Store'da başlayan etkinlik ile birlikte eleştirmen ve oyunculardan yüksek puan almayı başaran popüler oyunlar, indirim ile buluştu. Oyuncuların hoşuna gidecek fiyatlar, dikkat çekmeyi başardı. Kampanyaya dahil olan yapımlar arasında ise Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Diablo IV ve Far Cry 6 da yer aldı. İşte fiyat listesi!
Xbox Store'da Yüksek Puanlı Oyunlar İçin İndirim Başladı
Cyberpunk 2077 yüzde 55 indirimle 799 TL'den 359,55 TL'ye düştü. Alan Wake 2 ise 1.099 TL yerine 596,50 TL iken, Diablo IV (Standard) 1.799,99 TL yerine 989,99 TL'ye satılıyor. İki yapım sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 45 daha ucuz. Öte yandan yarış severler için Forza Horizon 5 (Standard) 999 TL'den 499,50 TL'ye inmişken, Assassin's Creed Odyssey 500 TL yerine 120 TL'ye satın alınılabiliyor.
Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz
Ubisoft oyunları için yüzde 90'a varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya kapsamında indirime giren oyunların fiyatı ne kadar oldu?
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|359,55 TL (-55%)
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|549,50 TL (-55%)
|Diablo IV (Standard)
|1.799,99 TL
|989,99 TL (-45%)
|Far Cry 6
|600 TL
|150 TL (-75%)
|A Plague Tale: Requiem
|775 TL
|271,25 TL (-65%)
|Forza Horizon 5 (Standard)
|999 TL
|499,50 TL (-50%)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Deluxe)
|525 TL
|105 TL (-80%)
|Assassin's Creed Odyssey
|500 TL
|120 TL (-80%)
|Assetto Corsa Ultimate Edition
|100 TL
|25 TL (-75%)
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL (-85%)
|BioShock: The Collection
|237,50 TL
|47,50 TL (-80%)
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL (-90%)
|House Flipper
|72,28 TL
|21,68 TL (-70%)
|DOOM 3
|205 TL
|114 TL (-60%)
|Wolfenstein: The New Order
|68,75 TL
|17,18 TL (-75%)
|Hades
|178,48 TL
|71,39 TL (-60%)