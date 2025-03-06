Bu Fiyatlar Kaçmaz: Popüler Oyunlar için İndirim Fırsatı!

Xbox Store'da popüler oyunlar indirime girdi. Böylelikle düşük fiyatla buluştular. Peki hangi oyunlar kampanya kapsamında? İşte fiyat listesi!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Microsoft'un dijital oyun mağazası Xbox Store'da başlayan etkinlik ile birlikte eleştirmen ve oyunculardan yüksek puan almayı başaran popüler oyunlar, indirim ile buluştu. Oyuncuların hoşuna gidecek fiyatlar, dikkat çekmeyi başardı. Kampanyaya dahil olan yapımlar arasında ise Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Diablo IV ve Far Cry 6 da yer aldı. İşte fiyat listesi!

Xbox Store'da Yüksek Puanlı Oyunlar İçin İndirim Başladı

Cyberpunk 2077 yüzde 55 indirimle 799 TL'den 359,55 TL'ye düştü. Alan Wake 2 ise 1.099 TL yerine 596,50 TL iken, Diablo IV (Standard) 1.799,99 TL yerine 989,99 TL'ye satılıyor. İki yapım sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 45 daha ucuz. Öte yandan yarış severler için Forza Horizon 5 (Standard) 999 TL'den 499,50 TL'ye inmişken, Assassin's Creed Odyssey 500 TL yerine 120 TL'ye satın alınılabiliyor.

Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz
OYUN

Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Ubisoft oyunları için yüzde 90'a varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya kapsamında indirime giren oyunların fiyatı ne kadar oldu?

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Cyberpunk 2077 799 TL 359,55 TL (-55%)
Alan Wake 2 1.099 TL 549,50 TL (-55%)
Diablo IV (Standard) 1.799,99 TL 989,99 TL (-45%)
Far Cry 6 600 TL 150 TL (-75%)
A Plague Tale: Requiem 775 TL 271,25 TL (-65%)
Forza Horizon 5 (Standard) 999 TL 499,50 TL (-50%)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Deluxe) 525 TL 105 TL (-80%)
Assassin's Creed Odyssey 500 TL 120 TL (-80%)
Assetto Corsa Ultimate Edition 100 TL 25 TL (-75%)
Batman: Arkham Knight 90 TL 13,50 TL (-85%)
BioShock: The Collection 237,50 TL 47,50 TL (-80%)
Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL (-90%)
House Flipper 72,28 TL 21,68 TL (-70%)
DOOM 3 205 TL 114 TL (-60%)
Wolfenstein: The New Order 68,75 TL 17,18 TL (-75%)
Hades 178,48 TL 71,39 TL (-60%)

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