Bu Fiyatlar Kaçmaz: Popüler Oyunlar için İndirim Fırsatı!

Microsoft'un dijital oyun mağazası Xbox Store'da başlayan etkinlik ile birlikte eleştirmen ve oyunculardan yüksek puan almayı başaran popüler oyunlar, indirim ile buluştu. Oyuncuların hoşuna gidecek fiyatlar, dikkat çekmeyi başardı. Kampanyaya dahil olan yapımlar arasında ise Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Diablo IV ve Far Cry 6 da yer aldı. İşte fiyat listesi!

Xbox Store'da Yüksek Puanlı Oyunlar İçin İndirim Başladı

Cyberpunk 2077 yüzde 55 indirimle 799 TL'den 359,55 TL'ye düştü. Alan Wake 2 ise 1.099 TL yerine 596,50 TL iken, Diablo IV (Standard) 1.799,99 TL yerine 989,99 TL'ye satılıyor. İki yapım sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 45 daha ucuz. Öte yandan yarış severler için Forza Horizon 5 (Standard) 999 TL'den 499,50 TL'ye inmişken, Assassin's Creed Odyssey 500 TL yerine 120 TL'ye satın alınılabiliyor.