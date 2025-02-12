Xbox'a Bu Hafta 25'ten Fazla Yeni Bağımsız Oyun Geliyor

Xbox oyuncuları için bu hafta tam bir bağımsız oyun cenneti olacak. Microsoft'un ID@Xbox programı, bağımsız geliştiricilere destek sağlayarak oyunlarını Xbox ve Microsoft Store'da yayınlamalarına yardımcı oluyor ve şimdi bu program kapsamında 25'ten fazla bağımsız oyun Xbox'a geliyor. Üstelik bunlardan iki tanesi şimdiden oynanabilir durumda.

ID@Xbox, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Bu hafta ID tarihinin en yoğun çıkış haftalarından biri olacak. 25'ten fazla bağımsız oyun Xbox'ta! Bugün itibarıyla iki tanesi erişilebilir!

Kedi Severler İçin Biçilmiş Kaftan: Quilts and Cats of Calico

Eğer tatlı, sakin ve kedi dolu bir oyun arıyorsanız, Quilts and Cats of Calico tam size göre bir oyun.

Geçen yıl çıkan bu bulmaca oyununda, renkli battaniyeler dikerek sevimli kedileri kendinize çekmeye çalışıyorsunuz.

Bu oyun Xbox Series X|S'in yanı sıra Xbox One'da da oynanabilir; yani eski nesil konsol sahipleri de eğlenceden nasibini alacak.

UNDYING – Zombi Kıyametinde Hayatta Kalın

Eğer biraz daha karanlık ve duygusal bir hikâyeye dalmak isterseniz UNDYING de sizin için öne çıkacak bir oyun. 2023 çıkışlı bu RPG oyunu, bir anne ve oğlunun zombi kıyameti sırasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Hem hikaye odaklı, hem de el işi üretimi (crafting) ve savaş mekaniklerine sahip duygusal bir oyun.

Her iki oyun da şu an 19.99 dolardan satışta, ancak Game Pass'e eklenmiş değiller. İlerleyen dönemde bu durum değişebilir. Ayrıca UNDYING'in Steam'de ücretsiz bir demosu da bulunuyor, yani denemek isteyenler önce PC'de test edebilirler.

