Xbox Şubat Güncellemesi Duyuruldu: Mobil Uygulamaya ve Konsola Yeni Özellikler Geldi!

Microsoft, beklenen Xbox şubat güncellemesini duyurdu. Birkaç yeniliğin geldiği konsolun, mobil uygulaması için de istenen dokunmatik kontroller ekleniyor. Daha önceden uzaktan oyun oynamak isteyenler telefona kontrolcü bağlayarak bunu yapabiliyordu.

Son günlerde özel oyunlarının PlayStation'a geleceği yönünde iddialar çıkan Xbox, bu konuyla ilgili de bugün saat 23:00'da düzenlenecek etkinlikte açıklama yapacak. Etkinlik öncesinde de Şubat güncellemesini duyurarak kullanıcılara birçok yenilik sunmaya hazırlanıyor.

Bugünden itibaren gelen yeni güncelleme tüm Xbox kullanıcılarına ulaşmış olacak. Güncellemenin en dikkat çeken ve önemli yeniliği ise Xbox'ın mobil uygulaması için oldu.

Uygulamaya Dokunmatik Kontroller Geliyor

Xbox'ın mobil uygulamasına gelen şubat güncellemesi artık kullanıcıların "uzaktan oynama" özelliğini daha gelişmiş bir şekilde kullanabilme imkanı tanıyor. Eskiden oyunları bu şekilde oynamak için telefona kontrolcüyü bağlamak zorunda kalınıyordu.

Şimdi ise yeni gelen güncelleme ile birlikte artık uygulama ekranındna dokunmatik kontrollerle kumanda ihtiyacı olmadan Xbox'ta gezinmek ve oyun oynamak mümlün olacak. Özellik hem iOS hem de Android cihazlardaki uygulamaya eklenecek.

Microsoft, uygulama haricinde Xbox'ın farklı bölümlerine de yenilikler getiriyor. Yeni kontrol çubuğu kalibrasyonu aracı bu yeniliklerin sadece biri. Artık konsollardaki Xbox aksesuarlar kısmından kumandanın kontrol çubukları yeniden kalibre edilebilecek.

Yeni Filtreler Kullanıma Sunuldu

Konsolun uygulamalar ve oyunlar kısmına da yeni filtre ve sıralamalar geldi. Artık oyunları dil destkeleri, teknik özellikleri ya da erişilebilirlikleri gibi kategorilere göre filtreleme imkanı sunuyor.

Hangi oyunların uygulamadaki dokunmatik kontrollere uygun olup olmadığını görmek için bu yeni filtreleme ile teknik özellikler kısmından kontrol etmek mümkün olacak. Ayrıca kütüphaneyi kolay bir şekilde sıralayabilmeyi sağlayan yenilikler de geldi.

"Son Eklenenler" seçildiği zaman Game Pass gibi aboneliklere hangi oyunların yeni geldiğini kolay bir şekilde görülebilecek.