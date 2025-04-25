3.388 TL Değerindeki Üç Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Alien: Isolation, Make Way ve NHL 25 isimli oyunlar bedava oldu ancak bir şart bulunuyor. Bu oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Kampanya 27 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Bu oyunların kısa süreliğine indirime girdiğini de belirtelim. NHL 25 2.899,99 TL'den 869,99 TL'ye, Make Way! 109,50 TL'den 54,75 TL'ye, Alien: Isolation ise 379 TL'den 94,75 TL'ye düştü.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?