Xbox Yeni Güncellemesiyle Tüm Sınırları Kaldırıyor

Xbox, tüm sınırları ortadan kaldıracak yeni depolama güncellemesiyle karşımıza çıktı. Önceden, tek bir USB bağlantılı disk için maksimum 16TB kapasite kullanılabiliyordu. Ancak bu güncellemeyle Xbox, 24TB'lık bir diski bölümlere ayırarak tüm depolama alanını aktif hale getirecek. Yeni sistemde büyük diskler isteğe göre dilimlenerek daha usturuplu olacak. Böylece daha geniş çapta medya ve oyunu depolarken karışıklıktan da uzak duracaksınız.

Dev Oyunlara Taviz Yok

Bu özellik heyecan verici ancak şu detayı unutmamak lazım: Bir bölüm hala maksimum 16TB olabiliyor. Ama eskiye kıyaslandığında diskin tamamını etkin bir şekilde yönetip kullanabiliyorsunuz. Tabii birkaç başka detay daha var.

Örneğin daha önce 16TB üzerindeki bir diski Xbox'ta kullandıysanız, tam kapasiteden yararlanmak için diskinizi yeniden formatlamanız gerekiyor.

Yeni nesil oyunlar harici disklere oynanabilir şekilde kurulamasa da, bundan böyle 300GB'lık Call of Duty: Black Ops 6 gibi dev oyunları bile yedekleyebileceksiniz ve tekrar oynamak istediğinizde internetten bir daha indirmek zorunda kalmayacaksınız.

Ağ Kalitesi Göstergesi Geliyor

Depolamanın yanı sıra ufak çaplı güncellemeler de mevcut. Bağlantınızda paket kaybı ya da yüksek ping gibi sorunlar baş gösterirse ekranda kırmızı baloncuklar belirerek sizi durumdan haberdar edecek.

Devasa bir oyun arşiviniz varsa veya internet hızınız yavaşsa bu oldukça kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Siz bu özellikten memnun kaldınız mı? Gelecekte Xbox'ta hangi güncelleştirmeleri almak isterdiniz? Yorumlarda buluşalım.