Xbox Yeni Developer_Direct Etkinliğini Açıkladı: Hangi Oyunlar Gösterilecek?

Xbox, yeni bir Developer_Direct etkinliğini duyurdu ve burada birçok yeni oyuna dair yeni detaylar ve görüntüler paylaşılacak.

Xbox ile gelecek inanılmaz oyunlardan bazılarına heyecan verici bir bakış atabileceğimiz Developer_Direct etkinliği 18 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek ve gelecekte Game Pass'te görmeyi beklediğimiz pek çok oyuna da yer verilecek.

Etkinlik, Xbox'ın kendi stüdyolarından gelecek oyunlardan sadece bir kısmına yer verecek olsa da şirketin çalıştığı bir dizi üçüncü parti oyun da gösterilecek.

Yeni Developer_Direct'te Hangi Oyunlar Gösterilecek?

Yeni Indiana Jones oyunu : Son Wolfenstein serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo MachineGames, oyunculara yeni Indiana Jones oyununu tanıtacak. Developer_Direct, oyunun kurgusu ve hikâyesi hakkında ayrıntılar, hayranların Indy olarak nasıl oynayacakları, bir sonraki dünya turu macerasından ek ayrıntılar ve ilk oyun fragmanının prömiyeri de dâhil olmak üzere 10 dakikadan fazla oyun ve geliştirici görüşlerini sergileyecek.

: Son Wolfenstein serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo MachineGames, oyunculara yeni Indiana Jones oyununu tanıtacak. Developer_Direct, oyunun kurgusu ve hikâyesi hakkında ayrıntılar, hayranların Indy olarak nasıl oynayacakları, bir sonraki dünya turu macerasından ek ayrıntılar ve ilk oyun fragmanının prömiyeri de dâhil olmak üzere 10 dakikadan fazla oyun ve geliştirici görüşlerini sergileyecek. Avowed : Obsidian ekibi, yakında çıkacak fantastik aksiyon RPG'leri Avowed'de hayranların bekleyebileceği oyun deneyimiyle ilgili ilk kez detaylı bir sunum gerçekleştirecek. Obsidian'ın derin temalar, dinamik oynanış ve canlı dünyalar inşa etme konusundaki uzmanlığının, oyuncuların maceralarının her adımını şekillendirmek için seçimler yapma yetkisinin Avowed'de nasıl hayat bulduğu hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak.

: Obsidian ekibi, yakında çıkacak fantastik aksiyon RPG'leri Avowed'de hayranların bekleyebileceği oyun deneyimiyle ilgili ilk kez detaylı bir sunum gerçekleştirecek. Obsidian'ın derin temalar, dinamik oynanış ve canlı dünyalar inşa etme konusundaki uzmanlığının, oyuncuların maceralarının her adımını şekillendirmek için seçimler yapma yetkisinin Avowed'de nasıl hayat bulduğu hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak. Ara: History Untold : Strateji türünün emektârları ve Civilization V gibi klasik strateji oyunlarının yaratıcıları tarafından kurulan Oxide Games stüdyosunun liderleri, yakında çıkacak olan tarihi büyük strateji oyununun ilham kaynağı, temel özellikleri ve izleyeceği yol hakkında detaylı ayrıntılar paylaşacak.

: Strateji türünün emektârları ve Civilization V gibi klasik strateji oyunlarının yaratıcıları tarafından kurulan Oxide Games stüdyosunun liderleri, yakında çıkacak olan tarihi büyük strateji oyununun ilham kaynağı, temel özellikleri ve izleyeceği yol hakkında detaylı ayrıntılar paylaşacak. Senua's Saga: Hellblade II: Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade II'yi nasıl hazırladıkları hakkında bazı detaylar paylaşmak için Cambridge'deki stüdyolarında izleyicileri sahne arkasına götürecek. Ekip, Senua'nın hayatta kalma yolculuğunu yaratırken gösterdikleri hırs ve titizlikten bahsedecek.

Peki siz en çok hangi oyun için heyecanlısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.