xDefiant Rekorları Birer Birer Kırıyor: Ubisoft'un En Başarılı Oyunu Oldu!

Ubisoft'un oynaması ücretsiz birinci şahıs nişancı oyunu xDefiant'tan beklenmedik rekor haberleri gelmeye başladı.

Tom Henderson'a göre oyun Ubisoft tarafından piyasaya sürülenler arasında şimdiye kadar bir milyon tekil oyuncuyu aşmayı başaran ilk oyun oldu. Dahası oyunun başarısı bununla sınırlı değil çünkü bugün üç milyon tekil oyuncuyu da aşmayı başarmış durumda.

xDefiant Tekil Oyuncu Sayısı Üç Milyonu Aştı

XDefiant'ın şu anda Ubisoft'u memnun etmeyi başardığı aşikâr ancak bu tarz oynaması ücretsiz oyunlarla ilgili en büyük soru, oyuncuların ilgisini zaman içinde koruyup koruyamayacağıdır.

Keza xDefiant'ın 'CoD Katili' sıfatıyla tanımlanması, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Call of Duty Black Ops 6 ile farklı bir hâl alabilir.

Ubisoft, xDefiant'a güncelleme ve içeriklerin geleceğini belirtirken hâlihazırda oyunda diğer Ubisoft oyunlarından esinlenen 14 harita, 24 silah ve 44 eklenti bulunuyor.

Peki siz xDefiant'ı deneme şansı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.