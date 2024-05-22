Ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülecek olan XDefiant, birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan XDefiant, oyunculara ücretsiz olarak sunulacak birinci şahıs nişancı oyunudur. İçerisinde hızlı tempolu çevrimiçi maçları barındıran bu yapımın çıkış tarihi henüz daha belli olmasa da, 2024 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oynanabilir farklı haritalar, fraksiyonlar, silahlar ve çeşitli oyun modlarını sunan XDefiant'ta, arkadaşlarınızla birlikte takım kurabilir ve çapraz platformlarda oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. PS4/PS5, Xbox One, Xbox X/S ve PC platformlarında piyasaya sürülecek olan XDefiant, Ubisoft'un Snowdrop motorunu kullanarak geliştirilmiştir.

Tom Clancy ve Super Smash Bros serilerine benzer bir yapıda olması beklenen bu nişancı oyununda, arenalarda 6v6 savaşlar yapabilir ve alışılagelmiş bir FPS deneyimi yaşayabilirsiniz. Aslında oyunun karakterler, haritalar ve bazı çeşitli yapısal farklılıklar dışında piyasadaki aksiyon nişancı oyunlarından pek de bir farkı gözükmüyor diyebiliriz. Valorant, Overwatch ve Call of Duty gibi oyunları oynamış oyuncular için alışması zor olmayan bir yapıdadır.

XDefiant İndir

Hızlı tempolu bir oynanışa sahip olan FPS oyunu, görselliği ve mekanikleriyle fazlasıyla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca oyunculara sağlanan çapraz oynanabilirlik ise ekstra olarak artı etki eden yönlerindendir.

Siz de XDefiant indirin ve ücretsiz aksiyon nişancı oyunu deneyimi yaşayın.

XDefiant Sistem Gereksinimleri