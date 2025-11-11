Xiaomi Çıldırdı! Akü Gibi Telefon Geliyor

Akıllı telefonlar artık yalnızca iletişim için değil; oyun, video ve yoğun güç harcayan uygulamalar için de kullanılıyor. Bu da bataryayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Apple ve Samsung gibi devler henüz 10.000 mAh bir model sunmazken pazarın üçüncü büyük markası Xiaomi, bu kapasiteye sahip ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Xiaomi'den 10 Bin mAh Bataryalı Telefon Geliyor

Honor ve vivo gibi markalar yüksek kapasiteli bataryalara sahip modeller sunuyor olsa da bugüne kadar 10.000 mAh bataryalı bir akıllı telefon piyasaya sürülmedi. Hatta 7.000 mAh kapasite bile hâlâ oldukça büyük kabul ediliyor.

Bu nedenle 10.000 mAh seviyesi akıllı telefon sektöründe yeni bir dönüm noktası yaratabilir. Kısa süre önce gelen bilgilere göreyse bu eşiği aşan ilk marka Xiaomi olacak.

Xiaomi’nin 10.000 mAh bataryalı iki farklı model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bu modellerin hangileri olduğu ise şu an için belirsiz. Kaynağa göre kullanıcıların yüksek kapasiteli batarya için bir fedakarlıkta bulunması gerekecek. Öyle ki bu cihazların kablosuz şarj desteği sunmayacağı söyleniyor.

Günümüzde birçok kullanıcı için kablolu şarj hâlâ daha yaygın ve pratik bir tercih olduğu için büyük batarya kapasitesinin kablosuz şarjdan çok daha önemli bir avantaj olarak görülmesi bekleniyor. Buna göre kullanıcıların büyük çoğunluğunun 10.000 mAh batarya için kablosuz şarjdan feragat etmeyi kabul edebileceği düşünülüyor. Bunu iki model piyasaya sürüldüğünde göreceğiz.

Söz konusu iki telefonla ilgili önümüzdeki haftalarda yeni bilgiler sızması muhtemel. Gözler Çinli üreticide.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 10.000 mAh bataryalı telefon çıksa satın alır mıydınız? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.