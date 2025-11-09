Xiaomi’den Dev Güncelleme: HyperOS 3 Daha Fazla Modele Geldi

Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak şirket, birçok cihazı için test sürecini başlattı.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

⚡ Önemli Bilgiler

  • Xiaomi, birçok modeli için Android 15 tabanlı HyperOS 3 testine başladı.
  • Güncelleme nasıl indirilir?

Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi için çalışmalarına hız verdi. Kısa süre önce HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak modeller listesini açıklayan firma, şimdi de çok sayıda cihaz üzerinde HyperOS 3 testlerine başladı. İşte Android 15 tabanlı HyperOS 3'ün test edildiği Xiaomi, POCO ve Redmi modelleri…

Android 15 Tabanlı HyperOS 3 Test Edilen Xiaomi Modelleri

Çinli teknoloji devi, çok sayıda cihaz için HyperOS 3 test sürecini resmen başlattı. Sızan bilgilere göre test kapsamındaki modeller arasında POCO F5 Pro, Redmi Note 13 5G serisi, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Ultra ve Redmi Note 12T Pro gibi popüler cihazlar da bulunuyor.

Test kayıtlarına göre Android 15 tabanlı HyperOS 3 ile test edilen modeller şu şekilde sıralandı:

  • Redmi Note 13 5G serisi (Global, EEA, Türkiye, Çin)
  • POCO F5 Pro / Redmi K60 (Global, Çin)
  • Xiaomi 13 Lite / Civi 2 (EEA)
  • Xiaomi MIX FOLD 2
  • Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra
  • Xiaomi 12 Pro / 12S Ultra / 12
  • Redmi K60 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Redmi Note 12T Pro
  • Xiaomi Pad 6 Pro

HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

  1. Ayarlar uygulamasını açın.
  2. Telefon Hakkında / Cihaz Hakkında bölümüne girin.
  3. Üstte HyperOS sürümü yazan kısma dokunun.
  4. Güncellemeleri kontrol et butonuna basın.
  5. Güncelleme görünürse İndir ve kur butonuna basın.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER