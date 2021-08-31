Xiaomi 12 Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi 12 kamera özellikleri ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Peki, Çin merkezli teknoloji devinin yeni amiral gemisinin kamerası nasıl olacak? Xiaomi 12 modelinin teknik özelliklerine dair detaylar haberimizde.

Xiaomi 12 Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte amiral gemisinin kamera özellikleri gün yüzüne çıktı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi firmasının yeni telefonunun arka tarafında üç kamera yer alacak.

Xiaomi 12'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacağı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 12 isimli cihazda Snapdragon 895 işlemcisi yer alacak. Henüz piyasaya sürülmemiş olan Snapdragon 895 işlemcisinin de bu yıl içerisinde taıtılması bekleniyor.

Xiaomi 12 isimli modelde 120 Watt kablolu ve 100 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojilerinin bulunacağı iddia edildi. Görünüşe göre yeni cihaz hızlı şarj teknolojisi konusunda da adından sıkça bahsettirecek. Xiaomi firmasının yeni telefonunun 120Hz yenileme hızını destekleyeceği ileri sürüldü. Yenileme hızının 1Hz ile 120Hz arasında otomatik olarak değişeceği iddia edildi.

LTPO panele sahip olacağı iddia edilen Xiaomi 12'nin 2K çözünürlüğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın diğer Xiaomi modellerine kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Elbette bu bilgilerin tamamının bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sebepten ötürü ortaya çıkan teknik özelliklerin ve çıkış tarihinin doğru çıkmama olasılığı da bulunuyor.

Xiaomi 2021'in 2. Çeyrek Raporu Paylaşıldı

Xiaomi, dünya çapında akıllı telefon satışları sıralamasında 2. sıraya yükselirken amiral gemisi akıllı telefon pazarındaki yerini de sağlamlaştırdı. Akıllı telefonlardan elde edilen gelir, raporlama döneminde %86,8 artışla 59,1 milyar RMB'ye ulaştı. Dünya genelinde akıllı telefon satışları yıllık %86,8 artışla 52,9 milyon adedi gördü.

Şirketin Çin pazarındaki akıllı telefon satışlarında da önemli bir artış meydana geldi. Canalys'e göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde Xiaomi'nin 2020 yılında %10,3 olan Çin akıllı telefon pazarındaki payı %16,8'e yükseldi. Xiaomi 2. çeyrek raporu, şirketin akıllı telefon satışlarındaki yıllık %35,1 artışla 3. sırada yer alarak pazardaki büyük şirketler arasında büyüme oranı en yüksek olan şirket olduğunu gösterdi.