iPhone 15 Pro SIM Kart Yuvasına Sahip Olmayabilir

iPhone 15 Pro SIM kart girişi içermeyebilir. Paylaşılan bir rapor, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelinde yalnızca eSIM desteğine sahip olacağını gözler önüne serdi. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısının şaşırmasına yol açan iddiaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

iPhone 15 Pro SIM Kart Desteği ile Gelmeyecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sundu. iPhone 13 modellerinde fiziksel bir nano SIM kart yuvası ve bir dijital eSIM bulunuyor.

BlogdoiPhone tarafından paylaşılan bir rapora göre 2023 yılında satışa sunulması planlanan iPhone 15 Pro modelinde fiziksel SIM girişi olmayacak. Bunun yerine cihaz yalnızca iki adet eSIM desteğine sahip olacak. Böylece çift SIM işlevinin kullanılabilir durumda kalması sağlanacak.

Çift SIM kart desteği, bir iPhone'da iki mobil hizmet hattına sahip olmanızı sasğlar. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bu destek, yurt dışına seyahat ederken ya da bir telefonu hem kişisel hem de iş için kullanma konusunda kullanışlıdır.

iPhone 15 Pro modelinin piyasaya sürülmesine daha iki yıl olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu söylenti, diğer kaynaklar tarafından doğrulana kadar biraz şüphe ile ele alınmalıdır. Öte yandan şu anda eSIM hizmetinin bulunmadığı ülkeler mevcut.

Ortaya atılan bu iddia doğru çıkarsa, eSIM hizmetinin bulunmadığı ülkelere özel olarak fiziksel SIM desteğine sahip iPhone 15 Pro modeli üretilebilir. Böylelikle ortaya çıkabilecek problemin önüne geçilebilir.

Yeni iPhone modelinde SIM kart yuvasına yer verilmemesi su direncinin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir. Ayrıca ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecekte Lightning portu olmayan iPhone piyasaya süreceği de söyleniyor. Lightning portunun ve fiziksel SIM kartı yuvasının olmaması, tasarımı bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Sizce iPhone 15 Pro SIM kart desteğine sahip olmalı mı? Yeni iPhone modelinin çift eSIM desteğine sahip olabileceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.