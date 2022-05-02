Xiaomi 12 Pro Dayanıklılık Testi (Video)

Bir YouTuber, Xiaomi 12 Pro dayanıklılık testi gerçekleştirdi. Yapılan test, yeni Xiaomi telefonunun dayanıklılık performansını gözler önüne serdi. YouTube üzerinden yayımlanan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi 12 Pro Dayanıklılık Testi Videosu Paylaşıldı

Xiaomi 12 Pro, 2021 yılının aralık ayında piyasaya sürüldü. Yeni Xiaomi telefonunun dayanıklılık konusunda sergilediği performans, dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyordu.

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan bir YouTuber, Xiaomi 12 Pro modeline çeşitli testler uyguladı. YouTuber, gerçekleştirdiği testler ile söz konusu akıllı telefon modelinin dayanıklılığını ölçtü.

YouTuber ilk olarak yeni Xiaomi telefonunu kutusundan çıkardı ve ekran dayanıklılığını gözlemlemek amacıyla tornavida yardımıyla ekranı çizmeye çalıştı. Corning Gorilla Glass Victus teknolojisi ile çizilmelere ve darbelere karşı korunan ekran, başarılı bir performans sergiledi.

Cihazın ekranına uygulanan testler arasında ısı testi de bulunuyor. Bu, ekranın ne kadar dayanıklı olduğunu anlayabilmemize olanak tanıyan testlerden bir tanesi. Çakmak yardımıyla gerçekleştirilen bu test, telefonun ekranında izler oluşmasına neden oldu.

Dayanıklılık testi videosu, izleyiciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki, söz konusu videonun izlenme sayısı kısa süre içerisinde 410 bini aştı. JerryRigEverything isimli kanal üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Xiaomi 12 Pro Özellikleri

Ekran: 6,73 inç, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4600 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3200 piksel çözünürlük sunuyor. Akıllı telefonun LTPO AMOLED ekranı 120Hz tazeleme hızı ve HDR10+ desteğine sahip.

Telefonun arka tarafında 50 MP geniş açılı kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel geniş açılı kamera mevcut.