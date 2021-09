Xiaomi 120W Hızlı Şarj için Verimlilik Sözü Verdi

Xiaomi oldukça yakın bir zamanda 120W hızlı şarj desteği ile kutudan çıkacak olan Mi 11T Pro modelinin lansmanını düzenleyecek. Akıllı telefon üreticileri arasındaki hızlı şarj yarışı temelde kullanıcı faydasına olsa da, yüksek ivmeli gelişimler güvenlik ve verimlilik tarafında bazı soru işaretlerini akıllara getiriyor. Xiaomi, 120W hızlı şarj teknolojisinin her iki konuda da sorunsuz deneyim sunacağından emin gibi gözüküyor.

Hızlı şarj teknolojileri, akıllı telefonlar arasındaki en büyük rekabetlerden birisi haline geldi. Xiaomi, HyperCharge teknolojisinin nimetlerini bir kademe daha ileriye taşıyarak 120W şarj cihazı ile kutudan çıkan yeni modelinin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor.

Şirketin en güncel amiral gemisi modellerinden birisi olan Mi 11'in 55W desteğine sahip olduğunu düşünürsek, bu gerçekten de kayda değer bir sıçramadır. Mi 11, 55W şarj cihazı ile 45 dakikada sıfırdan yüze dolum sağlayabiliyor. Yeni teknolojinin ne kadar hızlı olduğunu bilmesek de, geçen sene yapılan bir denemede sıfırdan yüze dolum süresinin 23 dakika olarak gerçekleştiğini görmüştük.

Tabii ki bu değerler iki temel endişenin de gündeme gelmesine neden oluyor: Bataryaların sağlığı ve belki de daha önemli şekilde kullanıcı güvenliği.

Xiaomi Uluslararası İletişim Başkanı Daniel Desjarlais, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu, arabanızdaki gazı doldurmak için farklı girişe ve iki farklı depoya sahip olmak gibi. Bu sayede tek bir depoyu yavaşça doldurmak yerine, aynı anda iki depoyu doldurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Bu gerçekten çok yoğun bir şekilde test ettiğimiz bir teknoloji. Genel olarak test ettiğimiz pillerle 800 şarj döngüsünden sonra hala yüzde 80 pil sağlığı beklemelisiniz. Şimdi bu yüzde 20 kulağa 'oh vay be yüzde 20 kaybediyorum' gibi gelebilir ancak tüm şarj teknolojilerindeki standart (aşağı yukarı) bu kadardır. 800 döngü, çoğu insan için kabaca iki yıl olacak ve bu oldukça sağlam."

