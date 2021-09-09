Xiaomi Mi 11T Serisi 4 Yıl Güncelleme Alacak

Android cihazların kısa yazılım desteği sorununa son vermeye hazırlanan şirketlerden birisi olan Xiaomi, merakla beklenen Mi 11T ve Mi 11T Pro modellerinin satışa sunulmasından önce her iki model için de dört yıllık güncelleme sözü verdi. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Xiaomi Mi 11T Serisi için 4 Yıl Güncelleme Sözü

Xiaomi tarafından yapılan açıklamayı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde her iki modelin de üç yıl boyunca ana güncellemeleri alacağını, takip eden bir yıl boyunca da güvenlik güncellemesi almaya devam edeceklerini görüyoruz. Yani toplamda dört yıllık güncelleme desteği sunulmuş olacak.

Bu durumda Android 11 ile kutudan çıkacak olan Mi 11T ve Mi 11T Pro'nun sırasıyla Android 12, Android 13 ve Android 14 güncellemelerine kavuşacağını düşünebiliriz. Takip eden bir yıl boyunca da yalnızca güvenlik güncellemelerini almaya devam edecekler.

Xiaomi Mi 11T Nasıl Olacak?

Mi 11T'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 20:9 ekran ile kutudan çıkması bekleniyor. Aslında Mi 10T'nin 144 Hz yenileme hızına sahip olduğunu düşünürsek, Mi 11T biraz daha düşük olacak şekilde yeniden yapılandırılmış olacak. Yine de LCD panelin yerini OLED panel alacak gibi gözüküyor.

Kamera ile devam ettiğimizde 64 MP çözünürlüğündeki ana sensöre, 8 MP çözünürlüğünde geniş açı sensörünün ve 3X zoom ile gelen telefoto sensörünün eşlik edeceğini görüyoruz. Yani Mi 11T'de üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise yalnızca bir kameranın yer alması bekleniyor.

Elimizdeki son detay ise MediaTek işlemci ile ilgili: Aslında bu bir anlamda şaşırtıcı bir karar gibi gözüküyor olabilir. Mi 10T'de Snapdragon 865 işlemcinin yer aldığını düşünürsek, Mi 11T'de Dimensity 1200 ile devam edileceğini düşünebiliriz. Yine de bu MediaTek'ten başka bir bilginin bulunmadığını ve son kısmın bizim tahminimiz olduğunu vurgulayalım.

Xiaomi Mi 11T Pro Nasıl Olacak?

Mi 11T Pro, Snapdragon 888 işlemci ile kutudan çıkacak ve bu da üst segment bir cihaz olarak konumlandırılacağı anlamına geliyor. Aslında diğer özellikler de, bu segmentteki yerini korumaya yardımcı olacak türden diyebiliriz. Nitekim 5.000 mAh kapasitesindeki bataryanın, 120W hızlı şarj desteği ile destekleneceği belirtiliyor.

Ayrıca OLED ekranın da 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Mi 10T Pro ile ufak bir kıyaslama yaparsak, LCD ekranda 144 Hz ekran ve 33W hızlı şarj desteği görüyoruz. Yani bir önceki nesile nazaran kayda değer iyileştirmeler söz konusu diyebiliriz.