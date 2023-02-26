Xiaomi 13 Lite Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Xiaomi 13 Lite modelinin Geekbench puanları gün yüzüne çıktı. Peki, çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli, Geekbench adlı testte nasıl bir performans sergiledi? Ortaya çıkan bilgilere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 13 Lite Geekbench Puanları Belli Oldu

MWC 2023 etkinliği esnasında tanıtılması beklenen Xiaomi 13 Lite isimli akıllı telefon modeli, Geekbench isimli testtte gün yüzüne çıktı. 2210129SG model numarasına sahip olan cihaz tekli çekirdek testinde 793, çoklu çekirdek testinde ise 2938 puan aldı.

Geekbench test sonuçlarına göre söz konusu akıllı telefon modeli gücünü Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden alacak. Telefonda ayrıca 8 GB RAM bulunacak. RAM konusunda birden fazla seçeneğin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Android 12 tabanlı MIUI 13 yazılımı ile birlikte gelmesi beklenen telefona dair bu zaman kadar bazı iddialar ortaya atılmıştı. Söylentilere göre telefonda yer alacak donanım bileşenleri şu şekilde:

Xiaomi 13 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,55 inç

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 12 GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB'a kadar

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 50 MP + 20 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP + 32 MP

Listede yer alan özelliklerin yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu nedenden ötürü telefon farklı donanım bileşenlerine sahip olabilir. Gerçekleşecek tanıtımla birlikte cihazın özellikleri resmi olarak belli olacaktır.