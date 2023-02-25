iPhone 15 Serisi Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Tasarımdaki Yenilikler!

Bugün 9to5Mac tarafından paylaşılan görsellere göre 6.7 inç iPhone 15 Plus, iPhone 14 Plus'a kıyasla bazı küçük tasarım güncellemelerine sahip olabilir. Görüntülerin, cihaz üretimi için Apple'ın tedarik zincirine sağlanan cihazların CAD çizimlerine dayandığı söyleniyor ve daha önce hem standart iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro için gördüğümüz sızıntıları takip ediyorlar.

iPhone 15 gibi iPhone 15 Plus da çentik yerine Dinamik Ada'ya sahip olacak ve Apple Dinamik Ada tasarımını 2023 yılında tüm iPhone serisine getirecek. Ayrıca Apple'ın tüm iPhone 15 cihazlarında yaptığı bir başka değişiklik olan Lightning bağlantı noktası yerine bir USB-C bağlantı noktası içerecek.

iPhone 15 Küçük Tasarım Yenilikleriyle Geliyor

Görüntüler, Dinamik Ada'ya ek olarak, iPhone 15 Plus'ın biraz daha ince çerçevelere sahip olacağını ve cihazın boyutunda ve kalınlığında küçük değişiklikler olabileceğini gösteriyor. 9to5Mac, iPhone 15 Plus CAD tasarımının cihazın önünden arkasına daha yumuşak bir geçiş için "hafifçe yuvarlatılmış kenarlara" ve biraz daha kalın bir kamera çıkıntısına sahip olduğunu söylüyor.

Apple'ın iPhone 15 Plus'ın tasarım ve özellik setinin iPhone 15 ile aynı olması ve Geniş ve Ultra Geniş lenslere sahip çift lensli bir kamera içermeye devam etmesi bekleniyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasındaki temel farkın pil boyutu olması bekleniyor. iPhone 15 Plus 6,7 inç, iPhone 15 ise 6,1 inç boyutunda olacak.

Söylentilere göre diğer iPhone 15 ve iPhone 15 Plus özellikleri arasında iPhone 14 Pro modellerinde bulunan A16 işlemci, Qualcomm X70 modem ve mavi ve pembe renk seçenekleri yer alıyor.