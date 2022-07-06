Xiaomi 13 Serisinin Seramik Gövdeyle Geleceği İddia Ediliyor

Xiaomi kısa süre önce Çin'de Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Şimdi ise sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, markanın yaklaşmakta olan Xiaomi 13 serisinin seramik bir gövdeyle gelebileceğini bildirdi. İddialara göre seramik gövdeyi BYD üretiyor.

Digital Chat Station, bunun sadece bir prototip olduğunu ve nihai ürünün gerçekten de seramik bir arka panele sahip olup olmadığının görülmesi gerektiğini ekliyor. Xiaomi 12S Ultra'nın da seramik bir gövdeyle gelmesi bekleniyordu ancak markanın zamanla bu fikrinden vazgeçtiği bildirilmişti. Belki de bunu Xiaomi 13 serisi için saklamayı tercih etmiş olabilir.

Xiaomi'nin geçmişte MIX 4 ve MIX Fold dâhil olmak üzere üst düzey amiral gemileri için seramik arka paneller kullandığını görmüştük. Seramik bir gövdeyi yeni nesil bir amiral gemisinde özellikle de Xiaomi 13 serisinde görmek ilginç olacak.

Xiaomi 13 Serisi Hakkında Bilinen Detaylar

Xiaomi 13 serisinin bu yıl Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun Snapdragon 8 Gen 2 olabilecek bir SM8550 kod adlı işlemci tarafından destekleneceği bildiriliyor. Serinin sırasıyla Nuwa ve Fuxi kod adlarına sahip Standart ve Pro modellerinden oluşması bekleniyor.

Xiaomi 13 serisinin lansmanı için henüz tarihler erken, bu yüzden bu haber de tıpkı Xiaomi 12S Ultra'da beklenen seramik gövde gibi zamanla farklı tercihlere yönelebilir ancak önümüzdeki aylarda Xiaomi 13 serisi hakkında daha fazla şey paylaşılacağını umut ediyoruz.