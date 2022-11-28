Xiaomi 13 Serisi ve MIUI 14'ün Çıkış Tarihi Açıklandı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 13 serisi hakkında son dönemde pek çok söylenti ortaya çıkmıştı ve nihayet amiral gemisi serinin ne zaman piyasaya sürüleceğini öğrendik.

Xiaomi, Weibo'da Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve MIUI 14 güncellemesinin Çin'de 1 Aralık Perşembe günü kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Leica markasını da doğrulayan bir posterle birlikte yeni amiral gemisi serinin çıkış tarihi belli olmuş oldu.

İlginç bir şekilde, bu sefer X serisi bir cihazdan söz edilmiyor. Xiaomi 12 ve 12 Pro'ya geçen yıl daha eski bir Snapdragon 870 işlemciye ve cep dostu bir tasarıma sahip daha ucuz 12X eşlik ediyordu.

Xiaomi 13 Serisi ve MIUI 14, 1 Aralık'ta Geliyor

Her hâlükârda Xiaomi, Weibo'da standart modelin düz bir OLED ekran ve 1,61 mm kalınlığında çerçevelerle donatıldığını ekledi. Ayrıca şirket, serinin IP68 derecesi ile geleceğini belirtti. Bunun dışında seriyle ilgili olarak son haftalarda Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, Pro modeli için bir inçlik IMX989 sensörü ve her iki modelde de telefoto kamera kullanımı gibi birçok sızıntının paylaşıldığını görmüştük.

Geçtiğimiz gün MIUI 14 güncellemesiyle ilgili de gelişmeler yaşanmıştı. 1 Aralık'ta yayınlanacağı söylenen işletim sisteminin gelmiş geçmiş en hızlı ve akıcı işletim sistemi olacağı söyleniyor.

Peki sizin Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.