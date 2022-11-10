Xiaomi, Telefonlarından Reklamları Kaldırıyor

Xiaomi, Samsung ve diğer akıllı telefon üreticileri gibi kullanıcı arayüzünde pek çok reklam gösteriyor. Bu da kazançlarını artırmasını ve böylece ürünlerinin fiyatını düşürmesini sağlıyor ancak görünüşe göre bu durum yakın zamanda değişecek.

Xiaomi, özel kullanıcı arayüzü MIUI'sine reklam eklemeye başladığından beri uzun yıllar geçti. Bunlara her Xiaomi telefonu sahibi birkaç uygulamada mutlaka denk gelmiştir. Mi Tarayıcı ve Mi Video bu reklamlara dâhil olsa da bölgesel olarak bazı bölgelerde daha fazla, bazı bölgelerde daha az reklamlarla karşılaşılıyor.

Bu rahatsız edici reklamların tamamı devre dışı bırakılabiliyor ancak tüm kullanıcılar böyle bir seçeneğin olduğunun farkında değil. Keza Xiaomi, MIUI 13'te süreci daha basit hâle getirmek için çaba sarf etti ancak görünüşe göre artık reklamları kapatmak için ekstra bir uğraşa gerek kalmayacak.

MIUI 14 ile Birlikte Reklamlar Kaldırılıyor

MyDrivers tarafından hazırlanan bir rapora göre yaklaşan MIUI 14 sürümü herhangi bir reklam içermeyebilir. Çinli üretici, ürünlerini daha önce satın almayı düşünmemiş olabilecek kişilere de ürünlerini daha çekici hâle getirmeye çalışıyor.

Aynı kaynağa göre MIUI 14, bloatware ve daha önceden yüklenmiş uygulamalardan kurtulmayı da vurguluyor. Xiaomi, MIUI 13'te bu konuda zaten birçok çalışma yapmıştı, görünüşe göre şirket çalışmalarını MIUI 14'te başarıya ulaştıracak.

Bu iki önemli ayarlamaya ek olarak, MIUI 14'te saat, hava durumu uygulaması ve takvim aracındaki güncellemeler gibi birkaç yardımcı program iyileştirmesi olacak.

Xiaomi, Kasım ayının sonunda Xiaomi 13 ile birlikte yeni kullanıcı arayüzünü tanıtacak, bu nedenle kısa süre içinde daha fazla bilgi öğrenmemiz muhtemel.