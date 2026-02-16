Efsane Model Geri mi Dönüyor? Xiaomi'nin Üç Yıllık Telefonu Şimdi Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi'nin 2023'te piyasaya sürdüğü amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra, hiç şüphesiz en güçlü mobil cihazlardan biri. Tabii bu o dönem için geçerliydi. Markanın en son piyasaya sürdüğü modeller üç yıl önce çıkan telefonun oldukça ilerisinde. Fakat mevzubahis model yine de halen en çok satanlar arasında. Görünen o ki Xiaomi de bunun farkında ve bundan yararlanmak istiyor.

Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik kaynağa göre söz konusu cihazın Xiaomi 13 Ultra ismini taşıyacağı iddia ediliyor. Peki bu ne anlama geliyor, şirket efsane modelini yenilenmiş şekilde mi tanıtacak? İşte ayrıntılar...

Xiaomi 13 Ultra Yeniden Ortaya Çıktı

Çin'de satılmaya başlanacak tüm mobil cihazların girmesi gereken TENAA sertifikasyon sisteminde 2304FPN6DC model numaralı yeni bir telefon gün yüzüne çıktı. 12 Şubat 2026'da onaylandığı görülen sertifikanın ise Xiaomi 13 Ultra'ya ait olduğu ortaya çıktı.

İlgili sayfada yer alan bilgilere baktığımızda 2023'te çıkan telefonla aynı özellikleri taşıdığını ve tek farkın batarya tarafında olduğunu görüyoruz. Öyle ki eski Xiaomi 13 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahipti. Bu kapasitenin TENAA sertifikası alan modeldeyse 5.360 mAh olduğu göze çarpıyor.

Xiaomi'nin daha yüksek batarya kapasiteli farklı bir versiyonu satışa sunacağı düşünülüyor. Fakat şu anda firmanın resmi web sitesinde böyle bir seçenek yok. Ancak yakında satışa sunulabileceğine dair bir beklenti var. Tabii bu da kesin değil. Sözün özü ortalık biraz karışık. Şirketin bir açıklama yapması bekleniyor.

Markanın daha yüksek bataryaya sahip Xiaomi 13 Ultra seçeneği çıkarması durumunda cihaz, akıllı telefon pazarında beklenen ilgiyi görmeyebilir. Çünkü 2025-2026 yıllarında çıkan amiral gemisi modellere yetişmek için yalnızca pil boyutunu artırmak yetmez. Öyle ki daha güçlü işlemci, daha kaliteli ekran, daha yüksek çözünürlüklü kameralar ve yapay zekâ desteği gerekiyor.

Xiaomi'nin neler yapacağını önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.